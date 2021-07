Bo Evrovizija prihodnje leto v Trstu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morda bo evrovizijski izbor prihodnje leto v naši neposredni soseščini - med 17 kraji, ki si želijo gostiti to prireditev, je tudi Trst.

Potem ko so na letošnji Evroviziji slavili mladi italijanski rokerji Måneskin, pri naših zahodnih sosedih že mrzlično iščejo prizorišče za Evrovizijo 2022. Ta ne bo nujno v glavnem mestu, ampak se je italijanska radiotelevizija Rai odločila, da k sodelovanju povabi vse zainteresirane kraje v Italiji.

Za organizacijo evrovizijskega izbora prihodnje leto se je prijavilo kar 17 kandidatov, med njimi tudi Trst, preostali pa so Bologna, Genova, Firence, Milano, Rim, Torino, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale, Bertinoro di Romagna, Jesolo, Palazzolo Acreide in Sanremo.

Za gostitelja Evrovizije prihodnje leto je 17 kandidatov, med njimi tudi Trst. Foto: STA

Pri Rai bodo odločitev skupaj z Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) sprejeli do konca avgusta, še pred tem pa vsem kandidatom poslali seznam kriterijev in zahtev, ki bi jih za uspešno kandidaturo morali izpolnjevati.

Prav tukaj pa bi se lahko Trstu zataknilo. Kot navaja lokalni spletni medij TriestePrima, Trst nima primerne infrastrukture za organizacijo tako velikega dogodka. Med drugim bi potrebovali dvorano, ki lahko gosti do deset tisoč ljudi in ki v višino meri vsaj 18 metrov, težave bi imeli tudi z zadostnimi hotelskimi kapacitetami in prostorom za novinarsko središče, ki mora sprejeti okoli tisoč ljudi.

Dvorana Ahoy v Rotterdamu, ki je gostila letošnji evrovizijski izbor. Foto: NPO/NOS/Avrotros Nathan Reinds

Ob upoštevanju teh kriterijev je pravzaprav le malo prijavljenih mest sposobnih organizirati Evrovizijo, še piše TriestePrima, po njihovih podatkih imajo vso primerno infrastrukturo le v Milanu, Torinu in Bologni.

