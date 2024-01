Lestvica Billboard Global 200 razvršča najboljše pesmi iz vsega sveta in temelji na digitalni prodaji in spletnem pretakanju z več kot 200 območij po vsem svetu.

Prvo mesto je zasedla pesem Flowers ameriške pevke Miley Cyrus. Videospot za to pesem si je doslej ogledalo skoraj 670 milijonov ljudi, že teden dni po izidu pa je pesem podrla številne rekorde. Pesem je postala tudi najbolj poslušana pesem v enem tednu v zgodovini platforme Spotify z več kot sto milijoni predvajanj.

Miley Cyrus je pesem izdala na rojstni dan svojega nekdanjega moža, igralca Liama ​​Hemswortha, mnogi pa menijo, da je besedilo posvečeno prav njemu. Kot so kmalu opazili tudi oboževalci, je besedilo pesmi pravzaprav odgovor na pesem Bruna Marsa When I Was Your Man, ki jo je Liam posvetil Miley, ko sta bila še par. V času njunega zakona naj bi Liam Cyrusovo tudi večkrat prevaral.

Na drugo mesto se je uvrstila pesem Calm Down v izvedbi Reme in Selene Gomez. Na tretjem mestu je pesem Kill Bill, ki jo poje Američanka Solána Imani Rowe, bolj znana pod umetniškim imenom SZA. Na lestvici največkrat predvajanih skladb v letu 2023 se je na četrtem mestu znašla tudi uspešnica Taylor Swift Anti-Hero, sledita pa ji skladbi Die for You kanadskega ustvarjalca The Weeknda in Ariane Grande ter As It Was Britanca Harryja Stylesa.

Na sedmem mestu je skladba Unholy Sama Smitha in Kim Petras, osmo mesto pa je zasedla I'm good (blue) Davida Guette in Bebe Rexha. Deveto mesto je pripadlo ustvarjalcem Metro Boomin, The Weekndu in 21 Savageu, deseterico pa zaključuje pesem ameriškega country pevca Morgana Wallena Last Night.

Omembe vredno je tudi zelo visoko šestnajsto mesto na lestvici, kar je uspelo pesmi Toma Odella Another Love, ki je sicer izšla že leta 2013.

Morgan Wallen na vrhu lestvice Billboard Hot 100

Last Night Morgana Wallena je bila zanimivo tudi pesem, ki se ji je uspelo na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100 obdržati kar 16 tednov, z osmimi tedni na prvem mestu pa ji kot druga sledi Miley Cyrus. Nepresenetljivo zato na vrhu Billboardove lestvice Hot 100 ob koncu leta zaseda prav skladba Wallena.

Vrh Billboardove lestvice Hot 100 ob koncu leta zaseda skladba Morgana Wallena Last Night. Foto: Guliverimage

Billboard Hot 100 je standardna glasbena lestvica glasbene industrije v ZDA, ki jo tedensko objavlja revija Billboard. Uvrstitve na lestvici temeljijo na prodaji (fizični in digitalni), spletnem pretakanju in radijskem predvajanju v ZDA.

Treba je poudariti, da v nasprotju z ameriško glasbeno lestvico Billboard Hot 100 lestvica Global 200 nima ponavljajočega se pravila, zato na lestvico dovoljuje uvrstitev pesmi iz kateregakoli obdobja glasbene zgodovine. Ponavljajoče se pravilo pomeni, da pesmi, ki na lestvici padajo, odstranijo, ko po 52 tednih padejo pod 25. mesto ali ko enkrat padejo pod 50. mesto po 20 tednih.