Balkanska zvezdnica Ceca se vrača v Slovenijo

Svetlana Ražnatović, bolj znana kot Ceca, čez dobra dva tedna prihaja v Brežice, kjer bo nastopila v tamkajšnji športni dvorani. V Brežicah se je sicer rodil njen pokojni mož, paravojaški vodja in vojni zločinec Željko Ražnatović - Arkan, ki so ga leta 2000 ustrelili v Beogradu.

Turbofolk zvezdnica je sicer sredi svoje evropske turneje The Best of Ceca, v okviru katere bodo Brežice že šesta slovenska postaja, potem ko je lani nastopila v Velenju, Kranju in Novem mestu, letos pa na Ptuju in v Kopru.

Njen letošnji ptujski koncert, s katerim se je začelo tradicionalno kurentovanje, je sicer sprožil precej negodovanja v javnosti. Večina kritik je letela na to, da je bila poročena z vojnim zločincem in med vojno na Balkanu pela za srbske vojake, nekatere pa je zmotilo to, da naj bi organizator dajal prednost tujim izvajalcem pred slovenskimi. Organizator njenega ptujskega koncerta je takrat na očitke odgovoril z besedami, da pri slovenskem občinstvu za domače izvajalce vlada precej manj zanimanja kot za Ceco, njen koncert pa je bil razprodan.