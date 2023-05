Ameriški rocker razburil naše sosede, ker zaradi poplav ni odpovedal koncerta

Ameriška rock zvezda Bruce Springsteen je v Italija tarča kritik, ker v četrtek zvečer ni odpovedal koncerta v Ferrari v deželi Emilija - Romanja, poroča Reuters. Zaradi številnih žrtev in na tisoče ljudi, ki so jih evakuirali zaradi poplav, so oboževalci njega in njegovo osebje na družbenih omrežjih pozvali, naj razmislijo o odpovedi koncerta.

Foto: Guliverimage

V italijanski regiji Emilija - Romanja se je število smrtnih žrtev poplav povečalo na 13, na območju Ravene pa so našli še tri žrtve, poročajo lokalni viri.

Prebivalci so bili ogorčeni

Nekateri so se na odločitev, da bodo koncert kljub temu izpeljali, odzvali ostreje in zapisali, da gre za škandal, da bodo v mestu priredili koncert, in dodali, da bodo verjetno peli brez občinstva, ker so glavne ulice blokirane na več mestih, poroča Slobodna Dalmacija.

Predstavniki Springsteena se na prošnje za komentar še niso odzvali, Alan Fabbri, župan mesta Ferrare, enega večjih mest v regiji, ki ga poplave niso neposredno prizadele, pa je zagovarjal odločitev, da koncerta, ki naj bi privabil 50 tisoč ljudi, ne bodo odpovedali.

Foto: Guliverimage

Župan pojasnil odločitev

"Žal mi je, da je kdo mislil, da Ferrara ne sočustvuje s tragedijo Romagne samo zato, ker koncert The Bossa ni bil odpovedan," je Fabbri zapisal na Facebooku. Dodal je tudi, da koncerta v tako kratkem času "zaradi njegove ogromne kompleksnosti ni mogoče preložiti ali odpovedati", saj je v mesto že prispelo na tisoče vpletenih delavcev in turistov.

Medtem so zaradi obsežnejših poplav odpovedali dirko Formule 1 v Imoli.