Aleš Klinar obeležil kar tri pomembne jubileje #video

Ustanovni član skupine Rock Partyzani Aleš Klinar Klinči je na sinočnjem koncertu v ljubljanski Cvetličarni obeležil kar tri pomembne jubileje – svoj 60. rojstni dan, 20. obletnico nastanka skupine in 40. obletnico glasbenega ustvarjanja. Koncert s številnimi gosti, med drugim njegovo partnerko Anjo Rupel, Tinkaro Kovač in Tilnom Artačem, je bil sprehod skozi Klinarjevo glasbeno potovanje od nekoč zelo priljubljenih Agropop do še danes delujočih Rock Partyzanov.