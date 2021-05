Cenjeni glasbenik in producent Aleš Klinar je ob 30. rojstnem dnevu Slovenije združil glasbenike in z njimi posnel svežo različico znane skladbe Samo milijon nas je.

Aleš Klinar (Agropop, Rock Partyzani), Matjaž Zupan (California, MZ Hektor), Jure Doles in Sergej Škofljanec (San Di Ego), Vlado Poredoš (Orlek), Urška Majdič (UMA, Billysi), Raiven, Simon Vadnjal (CoverLover), Bor Zuljan, Cveto Polak in Matjaž Jelen (Šank Rock), Manca Trampuš (Koala Voice), Mare Novak in Karmen Klinc (Rock Partyzani), Trkaj, Rok Ahačevčič (Lumberjack) in Renata Mohorič (I.C.E.) sestavljajo prvi del projekta Slo band aid, ki bo poskrbel za neuradno glasbeno podlago praznovanja 30-letnice Slovenije.

Skupaj so posneli novo različico slavne pesmi Samo milijon nas je, videospot zanjo pa je nastal na Prešernovem trgu, ulicah in strehi ene najvišjih stavb v prestolnici. Čez nekaj dni, na dan mladosti, 25. maja, pa sledi še nova preobleka pesmi Svobodno sonce.

Foto: Promo material

Budnica, ki bo predramila in premaknila Slovence

"Skladbi Samo milijon in Svobodno sonce sta preživeli test časa in danes spadata v železni repertoar slovenske glasbe ter širše (pop)kulture. Bili sta 'soundtrack' slovenskega osamosvajanja in ljudje ju povezujejo s pozitivnimi vrednotami," je ob tem povedal pobudnik in vodja projekta Aleš Klinar ter dodal, da "živimo v času, ko so svoboda in pridobitve demokratične družbe spet na preizkušnji".

Zato smo želeli Slovence spomniti na to, kaj lahko dosežemo, če smo enotni, strpni, solidarni in raje iščemo tisto, kar nas povezuje, kot stvari, ki nas razdvajajo.

Klinar si želi, da bi novi preobleki pesmi Slovence spomnili na čas, ko so nas povezovali optimizem, občutek svobode, želja po boljšem življenju, pa tudi ljubezen do lastnega jezika in (pop)kulture.

"Novo različico pesmi Samo milijona nas je sem si zamislil kot energično budnico, rock pesem, ki bo predramila in premaknila Slovence. Naj poudarim, da tega projekta nismo posneli po naročilu kogarkoli, ampak je naše darilo sodržavljanom ob jubileju Slovenije."

