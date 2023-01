8. Filharmonični festival baročne glasbe

Oglasno sporočilo

Prvi koncert z naslovom Vivaldijeve skrivnosti, ki bo na sporedu 13. januarja 2023 ob 19.30, bo v celoti posvečen glasbi Antonia Vivaldija. Zazveneli bodo skladateljevi koncerti in simfonije, kot solisti violinisti se bodo predstavili Oliver Dizdarević, Marika Przybył ter Žiga Faganel, na orglah pa Tomaž Sevšek.

Na drugem koncertu z naslovom Nemir, 20. januarja 2023 ob 19.30, bomo prisluhnili skladbam iz obdobja viharništva (nem. Sturm und Drang), ko je v glasbenih delih prevladala čustveno obarvana spevnost. Večer nas bo popeljal od simfonij Josepha Haydna in pruskega kralja Friderika II. do skladb nekaterih manj znanih skladateljev, kot so Johann Anton Fils, Henri-Joseph Rigel in Joseph Martin Kraus.

Na prvih dveh koncertih bo Orkester Slovenske filharmonije vodil italijanski dirigent in flavtist Federico Maria Sardelli, ki slovi kot izjemen poznavalec in poustvarjalec Vivaldijeve glasbe. Uredil in posnel je vrsto skladateljevih del, napisal več študij, objavil zgodovinski roman in rekonstruiral oba koncerta z obligatnimi orglami na sporedu prvega večera letošnjega Filharmoničnega festivala baročne glasbe. Dirigiral je na svetovnih premierah in snemanjih številnih Vivaldijevih oper. Leta 2007 je bil izbran za nadaljevalca kataloga Vivaldijevih del, Vivaldi Werkverzeichnis (RV). Dvakrat je bil nominiran za glasbeno nagrado grammy – prvič leta 1997 za posnetek Vivaldijeve zbirke Concerti per molti istromenti, drugič pa leta 2000 za posnetek Corellijeve zbirke Concerti grossi.

Bachova dela veljajo za nekakšno glasbeno Biblijo, njegovi moteti pa za biser duhovne vokalne glasbe.

Na sklepnem koncertu z naslovom Bachova čudovita dela, posvečenem mojstru duhovnega moteta – na sporedu bo 27. januarja 2023 ob 19.30 –, bo Zbor in Orkester Slovenske filharmonije vodila norveška dirigentka Grete Pedersen, ki danes spada med najbolj priznane zborovske dirigente na mednarodnem prizorišču. Pedersenova slovi po muzikalno prepričljivih in stilno raznolikih izvedbah baročnega, klasičnega ter sodobnega repertoarja. Leta 2004 je prejela častno nagrado Norveške zborovske zveze za dvajset let uspešnega vodenja Komornega zbora Oslo, leta 1990 pa je nasledila slavnega norveškega skladatelja Knuta Nystedta in prevzela vodenje Zbora norveških solistov, s katerim še danes dosega vrhunske uspehe. Kot solisti se bodo na koncertu predstavili Ana Dolžan na violini, Matej Grahek na flavti in Tomaž Sevšek na čembalu.

Dirigentka Grete Pedersen danes spada med najbolj priznane zborovske dirigente na mednarodnem prizorišču.

V sklopu zadnjega dogodka festivala bo uro pred koncertom v Dvorani Marjana Kozine potekal predkoncertni pogovor.

O sporedih posameznih koncertov si lahko več preberete na spletni strani Slovenske filharmonije www.filharmonija.si.

Vstopnice za koncerte 8. Filharmoničnega festivala baročne glasbe lahko kupite na povezavi https://filharmonija.kupikarto.si/ ali na blagajni Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom. T +386 1 24 10 800 E info@filharmonija.si

