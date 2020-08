18 let po smrti slavnega raperja končno aretirali dva osumljenca #video

Jam Master Jay, čigar pravo ime je bilo Jason Mizell, je bil ubit oktobra 2002 v newyorškem snemalnem studiu v Queensu. Bil je član priznane hiphop skupine Run-DMC, ki je še danes znana kot ena najuspešnejših v zgodovini glasbe.

Njegova smrt je ena najdlje nerešljivih smrti v svetu glasbe, zdaj pa je newyorško tožilstvo končno sporočilo, da so v povezavi z njegovim umorom aretirali dva človeka, ki sta Mizella domnevno ubila zaradi drog.

Osumljenca sta Karl Jordan Jr. in Ronald Washington in sta 30. oktobra 2002 "vkorakala v snemalni studio v Queensu, kjer je Mizell v družbi prijateljev delal, onadva pa sta ga hladnokrvno umorila", je sporočil predstavnik tožilstva, Seth Ducharme.

Oba sta obtožena umora in posedovanja prepovednih substanc, grozi jima 20 let zapora, mogoča je tudi smrtna kazen, poročajo ameriški mediji.

Jay (levo) je skupino Run-DMC ustanovil z Darrylom McDanielsom - DMC (sredina) in Josephom Simmonsom - Runom (desno). Foto: Getty Images

Čeprav je s skupino pošiljal sporočilo, da je proti drogam, je bil sam kriminalec, ki se je ukvarjal prav z mamili. Foto: Getty Images

Prej niso imeli dovolj dokazov za aretacijo

Zakaj je trajalo skoraj dve desetletji, da so razrešili umor enega največjih hiphop zvezdnikov, še vedno ni znano, a policija se brani, da sta bila moška že dolgo osumljenca, vendar niso imeli zadostnih dokazov za aretacijo.

Eden od osumljencev je menda celo živel na kavču v Jayevem stanovanju in policija ga je sumila že leta 2007, vendar ni bilo dokazov za obtožnico. Tožilci zdaj trdijo, da jih imajo dovolj. Oblasti so sicer za informacije o umoru ponujale 60 tisoč dolarjev nagrade, kar pa je bilo premalo za priče, da bi si upale tvegati življenje.

Jayeva smrt je svet hiphop glasbe pretresla tako zelo kot prav tako dolgo nepojasnjena umora raperjev Tupaca Shakurja leta 1996 in Christopherja Wallacea (The Notorious B.I.G.) leta 1997.

Pogreb Jama Masterja Jaya je bil 5. novembra 2002. Foto: Getty Images

Skupino Run-DMC, eno najbolj cenjenih hiphop zasedb, je Jay ustanovil skupaj z Josephom Simmonsom - Runom in Darrylom McDanielsom - DMC, sam pa velja za pionirja hiphop glasbe, iz katere je nastal rap.

Njihov prvi singel je bil It's Like That leta 1983, a je svetovno slavo doživel šele 14 let pozneje, ko ga je predelal didžej Jason Nevins. Vmes so uspehe želi s hiti, kot so It's Tricky (1986), Walk This Way z Aerosmithi (1986) in Down with the King (1993).