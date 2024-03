Igralec Chance Perdomo, najbolj znan po svoji vlogi v Netflixovi grozljivki Chilling Adventures of Sabrina, je umrl v nesreči z motorjem, je sporočil njegov publicist. Star je bil 27 let.

Britansko-ameriški igralec se je rodil v Los Angelesu in odraščal v Southamptonu. Leta 2019 je bil za vlogo v drami Three Killed by My Debt nominiran za najboljšega igralca na podelitvi nagrad bafta. V vlogi Landona je zaigral tudi v treh delih filmov Prvič (After).

Podrobnosti o nesreči niso znane

"Njegovo nenasitno željo po življenju so občutili vsi, ki so ga poznali," je v izjavi za javnost sporočil njegov publicist. In dodal: "Njegova toplina se bo ohranila v tistih, ki jih je imel najraje."

Podrobnosti o tem, kje se je zgodila nesreča ali kako je bila povzročena, še niso znane. V nesrečo "ni bil vpleten noben drug posameznik", pa je še pojasnil igralčev publicist.

Preberite tudi: