Skupina Bijelo dugme s koncertom v Splitu razburila del hrvaške javnosti #video

Na Hrvaškem se vrstijo odzivi na sobotni koncert skupine Bijelo dugme v Splitu, na katerem je izvedla pesem Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo. Hrvaški veterani in desno Domovinsko gibanje so od pristojnih organov zahtevali, naj pevcu Alenu Islamoviću prepovedo vstop v državo, Islamović pa je odgovoril, da je le delavec v podjetju Gorana Bregovića.

Skupina je na koncertu izvedla več svojih uspešnic, ko je na vrsto prišla pesem Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo in so na zaslonu prikazali jugoslovansko zastavo, pa so se iz publike oglasili žvižgi, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo je pesem z istoimenskega osmega albuma skupine iz leta 1986, ki je tudi prvi album, na katerem je pel Alen Islamović. Islamović je pesem, ki po prepričanju nekaterih slavi jugoslovansko državo, odpel tudi v soboto v Splitu, kar je med publiko in v hrvaški javnosti naletelo na mešane odzive.

Eno od združenj hrvaških veteranov iz Zagreba je v nedeljo vložilo kazensko ovadbo proti organizatorju koncerta, od pristojnih oblasti pa so zahtevali, da Islamovića zaradi promoviranja komunistične ideologije in simbolov razglasijo za nezaželeno osebo na Hrvaškem.

"Simboli, ki žalijo čustva 80 odstotkov državljanov Splita in Hrvaške, ne morejo biti izvzeti iz kazenskega zakonika"

Takojšen odziv pristojnih organov so zahtevali tudi v desni stranki Domovinsko gibanje. Sprva so se na družbenem omrežju Facebook oglasili iz podružnice stranke v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so izvedbo pesmi in spremljajočo ikonografijo ocenili kot provokacijo hrvaškega naroda in veteranov.

Da pesem nikogar ne žali, je za srbski Kurir izjavil tudi menedžer skupine Adis Gojak. Izpostavil je, da je mama Alena Islamovića Hrvatica, tako kot je Hrvat tudi oče Gorana Bregovića, ki je avtor pesmi. Obenem je poudaril, da Islamovića ne morejo izgnati iz Hrvaške, ker ima hrvaško državljanstvo. Foto: Guliverimage

V nedeljo zvečer so sporočilo za javnost poslali tudi s sedeža stranke in napovedali, da se bodo zavzeli za spremembo kazenskega zakonika. "Simboli, ki žalijo čustva 80 odstotkov državljanov Splita in Hrvaške, ne morejo biti izvzeti iz kazenskega zakonika in sankcioniranja. Naše poslanstvo je reševati takšne stvari z zakonskimi spremembami in pri tem bomo vztrajali," so zapisali.

Islamović: Nikogar nismo želeli izzivati

Islamović, ki je bil rojen v Bosni in Hercegovini ter že več let živi na Hrvaškem, je za sarajevski portal Klix.ba dejal, da niso želeli nikogar izzivati. Izpostavil je, da so pesem izvajali že večkrat in da gre za parodijo na stare čase. Glede prikazovanja zastave pa je dejal, da ne ve, kaj vihra za njim, in da je za to skrbelo podjetje iz Zagreba.

Islamović je še poudaril, da so "napadli napačno hišo", ker da je on samo "delavec pevec v podjetju Bijelo dugme, katerega direktor je gospod Goran Bregović". Dodal je, da zaradi nastopa prejema tudi grožnje.

Skupina Bijelo dugme je nastala leta 1974 v Sarajevu, vodi pa jo avtor skladb in kitarist Goran Bregović. Zasedba velja za eno od najpopularnejših zasedb z območja nekdanje Jugoslavije. Na aktualni turneji Doživjeti stotu slavijo 50 let delovanja.

