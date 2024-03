Novoizdana pesem Oliverja Dragojevića tik pod vrhom Billboardove lestvice

Nove pesmi Oliverja Dragojevića izhajajo s seznama številnih skladb, ki jih pevec v času svojega življenja ni izdal in jih je kasneje izbrala njegova družina. Ena izmed takih je tudi balada z naslovom Ne mogu ti reći, ki je izšla v začetku marca in se že po dveh tednih povzpela pod vrh Billboardove lestvice, ki vključuje samo hrvaški trg, poroča portal net.hr.

"Tako smo veseli, da imamo priložnost še enkrat slišati njegov glas in vse to deliti z vami," je oboževalcem pokojnega dalmatinskega glasbenika sporočila ekipa, ki vodi njegov profil na Instagramu.

Glasbo in besedilo Dragojevićeve pesmi je napisal Matko Šimac, aranžma in produkcija pa je delo Eduarda Bodrića. Videospot, v katerem se kot igralec večkrat pojavi tudi Oliverjev vnuk Toni Dragojević, pa je delo Matka Petrića.

Na Billboardovi lestvici za hrvaški trg zasedel zavidljivo peto mesto

Dragojevićev album s skupno 12 nikoli izdanimi skladbami je nedavno ugledal luč sveta, skladbe pa so že skoraj dva tedna na voljo na vseh pretočnih platformah. Na Billboardovi lestvici, ki vključuje zgolj najbolj predvajane pesmi in ustvarjalce z območja Hrvaške in jo Billboard ureja posebej za hrvaški trg, je Dragojević tako zasedel zavidljivo peto mesto. To pomeni, da je z novoizdanim materialom tudi po smrti še vedno eden izmed najbolje poslušanih izvajalcev z območja nekdanje Jugoslavije.

Po Billboardu je najbolj predvajana hrvaška pesem še vedno Fantazija, duet Gršeta in Miacha, sledi ji Baby Lasagna, uspešnica, ki bo Hrvaško zastopala na Pesmi Evrovizije. Na tretjem mestu je skupna pesem srbske raperke Bibe in priljubljenega traperja Voyagea z naslovom Amsterdam. Le mesto pred Dragojevića, na četrto mesto, pa se je uvrstila še pesem Rosalia izvajalcev Jala Brata in Bube Corellija.

Preberite še: