V 61. letu starosti je nepričakovano umrl britanski igralec Adrian Schiller, najbolj znan po vlogi Aethelhelma v Netflixovi zgodovinski seriji Zadnje kraljestvo (The Last Kingdom), poroča BBC.

"Njegova smrt je bila nenadna in nepričakovana. Več podrobnosti še ni znanih," je v izjavi sporočil Schillerjev agent. In dodal: "Umrl je veliko prezgodaj. Zaradi izgube smo vsi uničeni."

Bil je član Narodnega gledališča v Londonu

Adrian Schiller je bil najbolj znan po vlogi Aethelhelma v Netflixovi zgodovinski seriji Zadnje kraljestvo (The Last Kingdom) in oskrbnika Corneliusa Pengea v kraljevi drami Victoria. Zaigral je še v filmih Lepotica in zver (Beauty and the Beast) in Dansko dekle (The Danish Girl), nastopal pa je tudi v gledališču.

'We are deeply saddened and shocked to have lost our company member and friend, Adrian Schiller.' pic.twitter.com/1Iil9gekhX — National Theatre (@NationalTheatre) April 4, 2024

Na njegovo nenadno smrt se je odzval Rufus Norris, odhajajoči direktor Narodnega gledališča v Londonu, katerega član je bil Schiller. Zapisal je, da je globoko užaloščen in šokiran zaradi izgube člana podjetja in prijatelja. "Adrian je bil čudovit igralec in Narodno gledališče je z veseljem sodelovalo z njim vso njegovo kariero," je dodal.

Adrian Schiller je bil najbolj znan po vlogi Aethelhelma v Netflixovi zgodovinski seriji Zadnje kraljestvo (The Last Kingdom). Foto: Guliverimage

