Na podelitvi nagrad brit s šestimi kipci slavila Raye

Britanska pevka Raye je med drugim osvojila nagrado za najboljši album (My 21st Century Blues), najboljšo pesem (Escapism.), najboljšo izvajalko, najboljšo novo izvajalko in najboljšo R'n'B izvajalko.

Z zmago v skupno šestih kategorijah je Raye premagala dosedanje rekorderje Blur, Harryja Stylesa in Adele, ki so na preteklih podelitvah prestižnih britanskih nagrad osvojili po štiri kipce.

"Ne morete si predstavljati, kaj mi to pomeni," je izjavila Raye v zadnjem zahvalnem govoru večera, potem ko je komaj obvladala solze veselja in s seboj na oder pripeljala svojo babico.

Raye je bila že pred podelitvijo 44. nagrad brit razglašena tudi za tekstopisko leta kot prva ženska v zgodovini podeljevanja nagrad. V tekmo za nagrade je vstopila s sedmimi nominacijami, kar je več kot katerikoli drugi solo izvajalec pred njo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nagrado brit za najboljšo mednarodno skupino je prejela ameriška indie ženska skupina Boygenius. Pevka SZA je prejela nagrado za najboljšo mednarodno izvajalko, ameriška zvezdnica Miley Cyrus pa za pesem Flowers.

V žanrskih kategorijah so zmagali Casisdead (hip hop/grime/rap), Calvin Harris (dance), Dua Lipa (pop) in Bring Me The Horizon (alternativa/rock).

Po mnenju glasbenih navdušencev je bila sicer prireditev "pusta" in "nezanimiva". Na družbenih omrežjih so se obregnili ob številne napake pri njenem vodenju, po poročanju dpa pa je bodlo v oči tudi dejstvo, da v soboto zvečer v londonski dvorani Millennium Dome ni bilo skoraj nobenega od mednarodnih nominirancev.