Na filmskem festivalu Sundance slavili tudi Slovenci

Na filmskem festivalu Sundance, ki se je sklenil 1. februarja, sta vsaka v svoji kategoriji slavili dve slovenski manjšinski koprodukciji. Sramota in denar je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji Drama, dokumentarni film Planina pa je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarnih filmov.

Sramota in denar priznanega kosovskega režiserja Visarja Morina je koprodukcija šestih držav, in sicer Nemčije, Slovenije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije in Belgije. Scenarij za film sta napisala režiser in Doruntina Basha. Režiserja je leta 2020 revija Variety uvrstila med deset najbolj obetavnih evropskih ustvarjalcev. Slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo Ljubljana, film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala: "Za močno in edinstveno upodobitev človeškega dostojanstva na sodobnem Kosovu, ki odmeva po vsem svetu. Za občutljivo filmsko avtorstvo, ki gledalce mojstrsko popelje v vsakdanje stiske ene družine. Za globoko sočustvovanje z liki v ključnem trenutku njihovega novega začetka."

Prizor iz dokumentarca Planina Foto: Eva Kraljević (Wake up Films)

Dokumentarni film Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića pa je koprodukcija štirih držav, in sicer Srbije, Francije, Črne gore in Slovenije. Slovenski koproducent je produkcijska hiša Cvinger Film in zanjo Rok Biček, film pa je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in RTV Slovenija.

Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala: "Ta vizualno in čustveno osupljiv film nas popelje na oddaljeni gorski vrh in v najbolj intimne trenutke družine, ki se bori za zaščito ne le svoje zemlje, temveč tudi svojega načina življenja. Gre za izjemen primer moči filma, da osebno izkušnjo preoblikuje v politično."

Več o nagrajenih filmih: