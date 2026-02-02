Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
10.43

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
filmski festival Sundance Sundance

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 10.43

33 minut

Na filmskem festivalu Sundance slavili tudi Slovenci

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sramota in denar | Prizor iz filma Sramota in denar | Foto Janis Mazuch

Prizor iz filma Sramota in denar

Foto: Janis Mazuch

Na filmskem festivalu Sundance, ki se je sklenil 1. februarja, sta vsaka v svoji kategoriji slavili dve slovenski manjšinski koprodukciji. Sramota in denar je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji Drama, dokumentarni film Planina pa je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarnih filmov.

Sramota in denar priznanega kosovskega režiserja Visarja Morina je koprodukcija šestih držav, in sicer Nemčije, Slovenije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije in Belgije. Scenarij za film sta napisala režiser in Doruntina Basha. Režiserja je leta 2020 revija Variety uvrstila med deset najbolj obetavnih evropskih ustvarjalcev. Slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo Ljubljana, film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala: "Za močno in edinstveno upodobitev človeškega dostojanstva na sodobnem Kosovu, ki odmeva po vsem svetu. Za občutljivo filmsko avtorstvo, ki gledalce mojstrsko popelje v vsakdanje stiske ene družine. Za globoko sočustvovanje z liki v ključnem trenutku njihovega novega začetka."

Prizor iz dokumentarca Planina | Foto: Eva Kraljević (Wake up Films) Prizor iz dokumentarca Planina Foto: Eva Kraljević (Wake up Films)

Dokumentarni film Planina režiserjev Biljane Tutorov in Petra Glomazića pa je koprodukcija štirih držav, in sicer Srbije, Francije, Črne gore in Slovenije. Slovenski koproducent je produkcijska hiša Cvinger Film in zanjo Rok Biček, film pa je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in RTV Slovenija.

Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala: "Ta vizualno in čustveno osupljiv film nas popelje na oddaljeni gorski vrh in v najbolj intimne trenutke družine, ki se bori za zaščito ne le svoje zemlje, temveč tudi svojega načina življenja. Gre za izjemen primer moči filma, da osebno izkušnjo preoblikuje v politično."

Več o nagrajenih filmih:

Sramota in denar
Trendi Slovenci na filmskem festivalu v Sundanceu
filmski festival Sundance Sundance
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.