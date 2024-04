Glasbeniki, ki se bodo pomerili na letošnji Evroviziji, so prvič nastopili na skupnem odru, koncert in odzivi občinstva pa so spremenili situacijo na evrovizijskih stavnicah.

Pretekli konec tedna so v Madridu priredili prvi evrovizijski "pre-party" oziroma prvo od ogrevalnih zabav, ki se bodo do začetka maja, ko se prične Evrovizija, zvrstile po Evropi. Na njih evrovizijski tekmovalci dobijo priložnost, da se še pred glavnim tekmovanjem predstavijo občinstvu, pridobijo njihovo naklonjenost in, seveda, glas na televotingu.

V Madridu se je predstavila večina letošnjih tekmovalcev, med njimi tudi slovenska predstavnica Raiven s skladbo Veronika, dogodek pa je imel še dodaten slovenski pridih, saj ga je v vlogi sovoditelja povezoval Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out, ki nas je na Evroviziji predstavljala lani, in soavtor skladbe Veronika.

Poglejte nastop Raiven:

Sprememba na vrhu evrovizijskih stavnic

Da so promocijski dogodki pred samo Evrovizijo še kako pomembni, je pokazala situacija na evrovizijskih stavnicah. Po koncertu so se namreč karte precej premešale, tudi na samem vrhu, ki ga po novem zaseda Švicar Nemo s skladbo The Code. Hrvat Baby Lasagna, ki je dolgo veljal za velikega favorita, je zdrsnil na drugo mesto, na tretjem je Italijanka Angelina Mango.

Z nastopom v živo je občinstvo očitno prepričala tudi slovenska predstavnica Raiven, ki se je po koncertu na stavnicah povzpela na 19. mesto.

“Za mano je ena najlepših izkušenj na odru, ki sem jih doživela v svoji karieri. Prvič sem doživela, da je toliko ljudi prepevalo mojo skladbo. Najbolj noro in navdihujoče se mi zdi, da ljudje, ki sploh ne govorijo slovensko, pojejo Veroniko,” je strnila svoje vtise, "presenetilo me je tudi, da so evrovizijski oboževalci prišli do mene in mi govorili o drugih skladbah, ki niso povezane z Emo ali Evrovizijo, kot je Sijaj, in so jim tudi ostale moje skladbe zelo všeč."

