Božično z Bachovim Božičnim oratorijem

Foto: Slovenska filharmonija

Redkokateri čas leta je tako povezan z glasbo kot božič. Vse od prvega svetega večera, ko so angeli zapeli glorijo na betlehemskih poljanah in oznanjali mir ljudem na zemlji, do današnjih dni ostaja njihovo sporočilo enako. Bogata vsebina božičnih praznikov se lepo odraža prav v Božičnem oratoriju Johanna Sebastiana Bacha. To obsežno vokalno-instrumentalno delo sicer ni enovito, sestavlja ga skupek šestih kantat za posamezne praznike božične dobe. Začetne tri kantate so namenjene prvim trem božičnim dnem, zadnja, šesta, pa prazniku Gospodovega razglašenja.

Foto: Slovenska filharmonija

Na dirigentski podij bo ob tej priložnosti stopil Stephen Layton, izvrsten interpret baročne glasbe. Ob Zboru in Orkestru Slovenske filharmonije bomo na božičnem koncertu imeli priložnost spoznati tudi štiri izvrstne pevce mlajše generacije. V vlogi solistov se bodo predstavili na pobudo Stephena Laytona, ki je v želji po odkrivanju in promociji mladih talentov v Slovenski filharmoniji maja 2024 izvedel posebne avdicije za sodelovanje pri izvedbi Bachovega Božičnega oratorija. Na njih so bili kot solisti z najbolj prepričljivimi in dodelanimi nastopi izbrani sopranistka Hana Ilčić, altistka Ana Potočnik, tenorist Anton Radchenko in baritonist Martin Kozjek.

O koncertnem sporedu si lahko več preberete na spletni strani Slovenske filharmonije. Vstopnice za koncert Božično /VIP 3 lahko kupite prek spleta ali na blagajni Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 vsak delavnik od 14. do 17. ure ter uro pred koncertom.

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKA FILHARMONIJA.