30. obletnica Music Max: praznovanje treh desetletij glasbene odličnosti

Glasbena trgovina Music Max je v torek, 18. junija 2024, praznovala svoj 30. rojstni dan. Dogodek je privabil množico glasbenih navdušencev, zvestih strank in številne glasbene ikone. To posebno priložnost je zaznamovala pestra paleta dejavnosti, ki so slavile pretekle uspehe in napovedale navdihujoče obete.

Dogodek se je začel z ogrevanjem občinstva in animiranjem najmlajših, za kar je poskrbel Dejan Dogaja. Sledil je nastop imenitnih glasbenikov in prijateljev Music Maxa. Program nastopajočih je bil zelo raznolik in je zajemal različne glasbene žanre ter aktivnosti. Dogodek je povezoval odličen voditelj Franci Podbrežnik, ki je poskrbel za tekoče in zabavno dogajanje.

Seveda na veličastnem dogodku ni manjkal nagovor direktorja podjetja: "Ko smo pred tremi desetletji odprli vrata, si nismo mogli predstavljati, kakšno potovanje nas čaka. Danes smo ponosni na vse, kar smo dosegli, in hvaležni za podporo naše skupnosti," je povedal lastnik podjetja Bogdan Trupej, medtem ko je na oder povabil in predstavil vse zaposlene.

Obiskovalci so uživali v vrsti glasbenih nastopov, ki so ustvarili nepozabno vzdušje. Posebno pozornost je pritegnil tudi TikTok event, kjer je Tilen iz Music Maxa vodil zanimive interaktivne igre, ki so prav vsem udeležencem prinesle zelo zanimive in uporabne nagrade.

Za nastopom Dejan Dogaja in Tik Tok eventom so sledili nastopi najimenitnejših glasbenikov: Raya Lila Rojc, Ada - Ukulada, skupina Spaceship Earth, Gal Gjurin, Primož Grašič, Tomaž Zupančič (Mrfy), Mike Orešar, Andrej Toplišek, Tomaž Rebernak, Andrej Hočevar, Erik Mihelič in Nino Ošlak, ki so s svojo energijo in talentom poskrbeli za vrhunsko glasbeno izkušnjo.

Med dogodkom pa seveda tudi ni manjkalo žrebanje treh velikih nagrad. Izmed vseh obiskovalcev so zaposleni iz Music Maxa izžrebali tri mega nagrade, Stage piano priznanega proizvajalca Casio, električno kitaro znamke v vzponu Jet in ojačevalec za bas kitaro prestižne znamke Markbass.

Posebna atrakcija je bil tudi servisni kotiček instrumentov, kamor so obiskovalci lahko prinesli svoje instrumente in vprašali za nasvet. Za servis so poskrbeli strokovnjaki: Tomaž Šinko (kitare, Ton-kitare lastne izdelave), Dejan Kovač (pihala), Rok Novak (trobila) in Matej Turinek (harmonike).

Organizatorji so poskrbeli, da je bil dogodek prijeten za vse generacije, kar je le še potrdilo, da je Music Max resnično trgovina za vse ljubitelje glasbe.

Posebna zahvala gre sponzorju Laško, od koder prihaja vodstvo podjetja. Sponzor je poskrbel za točenje priljubljenega Laškega piva ves čas dogodka. Simbolično sta sod piva predrla lastnika podjetja Bogdan in Sabina Trupej.

Seveda pa ne smemo pozabiti na Narodnjak.si, ki je pomagal pri oglaševanju, ter LD Systems in Cameo za odličen zvok in odrsko vzdušje pod taktirko priznanega tonskega mojstra Boštjana Podlesnika.

Dogodek se je zaključil s slavnostno torto in nazdravljanjem ob prijetnem druženju, kjer so se obiskovalci lahko pogovorili z glasbeniki in osebjem trgovine. To je bil res poseben dan za vse nas. Videti, kako se je naša skupnost zbrala in praznovala skupaj z nami, je neprecenljivo.

Trideset let je pomemben mejnik in Music Max je dokazal, da lahko z vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo do glasbe presežeš vse ovire. Ponosni na svojo preteklost zaposleni v trgovini z optimizmom zrejo v prihodnost, pripravljeni na nove izzive in priložnosti.

Hvala vsem, ki ste del te zgodbe. Veselimo se prihodnjih let, polnih glasbe in čudovitih trenutkov. Ostanite z nami na tej neverjetni poti in spremljajte naše novosti še naprej na družbenih omrežjih in www.musicmax.si. Team Music Max

