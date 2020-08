Genialna ideja učitejic, ki bo v času pandemije zagotovo navdušila učence #video

Patricia Dovi in Kim Martin sta učiteljici prvega razreda, za kateri bo prihajajoče šolsko leto povsem drugačno kot prejšnja. Ker se bo to začelo med pandemijo, je bilo treba sprejeti nekaj ukrepov in uvesti spremembe ter pri tem paziti, da se bodo lahko otroci tega držali.

Šola St. Barnabas Episcopal na Floridi je tako na klopi namestila prosojne plastične ščite in poskrbela za večjo razdaljo med njimi, a Dovijeva in Martinova sta vse skupaj dvignili na višjo raven.

Na sprednji del vsake klopi sta namestili porisane kartone, ki skupaj s plastičnimi ščiti spominjajo na džipe, namesto registrske številke pa sta na "registrsko tablico" napisali imena učencev.

Učilnica je s predelanimi klopmi takoj videti prijaznejša. Foto: Twitter

Z džipi je družbeno distanciranje videti prijaznejše in zabavnejše

Za okrasitev sta segli v lasten žep, saj ju takšno olepševanje učilnic in razveseljevanje učencev veseli. Za to, da so klopi postale džipi, sta potrebovali sedem dni, pri čemer so jima pomagali tudi prijatelji.

"Zdaj je malo bolj pisano in igrivo. Če bodo tako lažje sedeli na večji razdalji, bo to odlično," sta povedali za Insider.com ter dodali, da sta hoteli učilnico zaradi prosojnih ščitov narediti bolj "prijazno do otrok" in ne "tako strašno".

Poleg tega se jima zdi zabavna tudi ideja, da bosta k pouku dodali avtomobilsko terminologijo, saj bodo vsi posedeni v svoja "vozila". "Zabavno bo reči: 'Hej, vijoličasti džip, malce si zašel s poti.' Mislim, da bo to dober način, da bodo bolj pripravljeni sodelovati."