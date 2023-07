Zvezdniki zaradi stavke odkorakali s premiere

Hollywoodski filmski igralci in igralke začenjajo stavko, s katero se prvič po letu 1960 pridružujejo scenaristom, ki stavkajo že od maja letos. Da gre zares, je bilo očitno na premieri spektakla Oppenheimer, ki so jo glavni igralci predčasno zapustili.

Začenja se zgodovinska hollywoodska stavka, stavkajočim scenaristom se prvič po 63 letih pridružujejo tudi igralci, potem ko so propadla pogajanja med igralskim sindikatom SAG-AFTRA ter studii in ponudniki pretočnih platform, od katerih igralci zahtevajo bolj pošteno delitev dobička ter varovala glede uporabe umetne inteligence.

Stavka ne zaustavlja le snemanj, ampak tudi promocijo filmov

S to stavko se bo večina ameriške filmske in televizijske produkcije ustavila, prav tako bodo okrnjeni promocijski dogodki že posnetih vsebin, ki se jih stavkajoči igralci naj ne bi udeleževali. Prva "žrtev" stavke je že bila četrtkova premiera težko pričakovanega filma Oppenheimer v Londonu.

Zvezdniki filma Cilian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr. in Rami Malek so londonsko premiero ob razglasitvi zapustili predčasno in niso ostali na projekciji. "Prej ste jih videli na rdeči preprogi, zdaj pa so odšli izdelovat protestne transparente," je zbranemu londonskemu občinstvu pred začetkom filma dejal režiser Christopher Nolan. Kot kaže, zaradi stavke ne bo ponedeljkove slavnostne premiere v New Yorku oziroma se je glavni zvezdniki filma ne bodo udeležili.

Robert Downey Jr., Emily Blunt, Cilian Murphy, Florence Pugh in Matt Damon so na londonski premieri filma Oppenheimer pozirali fotografom, nato pa dogodek še pred začetkom filma zapustili. Foto: Guliverimage

Sindikat SAG-AFTRA zastopa okoli 160 tisoč igralcev, ki delajo predvsem v Hollywoodu, med njimi zvezde, kot so Meryl Streep, Jennifer Lawrence in Glenn Close. Medtem ko je stavka scenaristov že močno zmanjšala število filmov in serij v produkciji, bi lahko stavka igralcev zaustavila skoraj vse.

V sredo so hollywoodski sindikati, ki zastopajo režiserje, filmske delavce iz ozadja in scenariste, podali izjavo o neomajni podpori in solidarnosti z igralci. Kot so sporočili, so delavci vseh strok in oddelkov združeni, da bi preprečili, da megakorporacije spodkopljejo pogoje, za katere so se borili desetletja.

Poleg plačila za čas, ko aktivno delajo, igralci za vsako predvajanje filma ali oddaje dobijo nadomestila. Vendar ponudniki spletnih ali pretočnih vsebin, kot sta Netflix in Disney+, ne razkrivajo podatkov o gledanosti svojih oddaj in za vse na svojih platformah in ponujajo enak pavšalni znesek, ne glede na njihovo priljubljenost.

Problematična je tudi uporaba umetne inteligence. Tako igralci kot scenaristi želijo jamstva, da jih ta ne bo nadomestila.