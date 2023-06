Zvezdniki, ki so na podelitvi nagrad tony pritegnili največ pozornosti #foto

Na 76. podelitvi nagrad Antoinette Perry, bolj znana kot podelitev nagrad tony, ki jih vsako leto prejmejo najboljši v gledališču Broadway, so pozornost znova pritegnili tisti zvezdniki, ki so bili oblečeni najbolj drzno.

Slovesnost je vodila oskarjevka in ena od nominirank lanskega dogodka Ariana DeBose, največ pozornosti pa je pritegnila igralka Lupita Nyong’o, ki je nosila srebrn naprsni oklep oziroma odlitek svojega trupa in prsi. Kot je zvezdnica pojasnila na svojem profilu na Instagramu, se je v opravi počutila "počaščeno, skromno, okrepljeno in polno energije". Svoj videz je dopolnila s poslikavo na glavi.

Lupita Nyong'o je svoj videz dopolnila s poslikavo na glavi. Foto: Reuters

Letošnjo prireditev sta popestrila tudi igralca Alex Newell in J. Harrison Ghee, ki sta kot prvi nebinarni osebi prejela nagrado tony.

Fotografije zvezdnikov, ki so poleg Nyong’ove pritegnili največ pozornosti:

Ameriški igralec, pevec in plesalec J Harrison Ghee, ki je prejel nagrado za najboljšo glavno vlogo v muzikalu Some Like It Hot. Foto: Reuters

Gledališka umetnica in televizijska igralka Bonnie Milligan, ki je prejela nagrado za najboljšo stransko igralko v muzikalu Kimberly Akimbo. Foto: Reuters

Zvezdnik TikToka Jae Gurley. Foto: Reuters

Ameriški igralec Antwayn Hopper. Foto: Reuters

Ameriški igralec Myles Frost. Foto: Reuters

Ameriška igralka Marcia Gay Harden. Foto: Reuters

Ameriški igralec, raper in pevec Utkarsh Ambudkar. Foto: Reuters

Ameriška igralka Crystal Lucas-Perry, ki je bila nominirana za najboljšo stransko igralko v muzikalu Ain’t No Mo. Foto: Reuters

Predsednik in večinski lastnik gledališč Jujamcyn v New Yorku Jordan Roth, ki nadzira pet broadwayskih gledališč. Foto: Reuters

Ameriški igralec in producent Samuel L. Jackson, ki je bil nominiran za najboljšega stranskega igralca v igri The Piano Lesson. Foto: Reuters

Novinarka in urednica ameriške izdaje revije Vogue Anna Wintour. Foto: Reuters

Ameriška igralka Ariana DeBose, ki je vodila letošnjo prireditev. Foto: Reuters

Ameriška igralka in pevka Lea Michele. Foto: Reuters

Ameriška igralka in producentka Jessica Chastain, ki je bila nominirana za najboljšo glavno igralko v igri A Doll’s House. Foto: Reuters

Ameriška igralka Betsy Wolfe, ki je bila nominirana za najboljšo stransko igralko v muzikalu & Juliet. Foto: Reuters

Ameriška igralka, pevka in plesalka Rhonda LaChanze, ki je z gledališko igro Topdog/Underdog prejela nagrado za najboljšo ponovno uprizoritev. Foto: Reuters

Največ nagrad sta pobrala muzikal Kimberly Akimbo in gledališka igra Leopoldstadt

Na prireditvi so podelili 27 nagrad, največ, štiri, pa sta jih prejela muzikal Kimberly Akimbo in gledališka igra Leopoldstadt. Muzikal je slavil v kategorijah za najboljši novi muzikal, najboljšo knjigo muzikala, najboljšo igralko v muzikalu in najboljšo pesem, gledališka igra pa v kategorijah za najboljšo novo igro, najboljšega igralca v igri, najboljšo režijo in najboljšo kostumografijo.

