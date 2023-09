Zvezdnico obtožili, da je stavkokazinja: "Tega ne bomo nikoli pozabili"

Igralka in voditeljica Drew Barrymore je pretekli konec tedna sporočila, da se na spored vrača njena pogovorna oddaja. Napovedala je, da se nova sezona šova začne kmalu, ob tem pa poudarila, da s tem ne bo kršila pravil stavke hollywoodskih scenaristov in igralcev. Prva traja že vse od začetka maja, druga od sredine julija, zaradi njiju pa je ustavljena skoraj vsa hollywoodska produkcija.

Drew Barrymore je v zapisu na družbenih omrežjih pojasnila, da je iz solidarnosti s stavkajočimi scenaristi odpovedala vodenje majske podelitve MTV-jevih filmskih in televizijskih nagrad. Po drugi strani pa se ji zdi, da s snemanjem svoje pogovorne oddaje ne krši pravil stavke, ki prepovedujejo promocijo filmskih in TV-vsebin.

"Stojim za to odločitvijo," je zapisala, "držimo se pravila, da ne promoviramo in razpravljamo o vsebinah, ki so predmet stavke."

Na novico so se odzvali tudi v cehu ameriških filmskih in TV-scenaristov (WGA) in zapisali, da so scenaristi oddaje njihovi člani, zato bo ustvarjanje kakršnihkoli scenarijev zanjo kršitev stavkovnih pravil.

Po drugi strani ona kot voditeljica dnevne pogovorne oddaje pravil stavke igralcev ne bo kršila, so pojasnili v mediju Variety, a se ob tem poraja vprašanje, kdo bo ustvaril scenarij za njene oddaje. Prav tako so mnogi mnenja, da bo pravila stavke kršil vsak igralec, ki bo pri njej nastopil kot gost, četudi ne bo razpravljal o filmskih in TV-vsebinah.

Odločitev Drew Barrymore o ponovnem snemanju oddaje so ostro obsodili nekateri njeni igralski kolegi. Igralec Josh Malina je na družbenih omrežjih objavil njeno fotografijo in ob njej zapisal "stavkokazinja", igralec Bradley Whitford pa je njeno potezo na družbenih omrežjih komentiral z besedami: "Tega ne bomo nikoli pozabili."

