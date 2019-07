Znano, kdo bo zaigral v filmu o legendarnem Elvisu Presleyju

Elvisa Presleyja bo v biografskem filmu odigral Austin Butler, Elvisovega menedžerja pa Tom Hanks. Foto: Getty Images

27-letni Austin Butler, ki je že nekaj časa v razmerju z znano igralko Vanesso Hudgens, je po pisanju hollywoodskega Deadline na avdiciji pometel z močno konkurenco, v kateri so bili tudi bolj prepoznavni igralci, kot so Harry Styles, Ansel Elgort in Miles Teller. Film, za katerega je Baz Luhrmann scenarij spisal s Craigom Pearceom, bodo začeli snemati v začetku prihodnjega leta v Avstraliji.

Biografski film bo predstavil Elvisa Presleyja vse od njegovih začetkov do vrhunca slave in zatona, še piše Deadline. V filmu bo kot Presleyjev menedžer, s katerim je pevec 20 let sodeloval in se zapletal v konflikte, nastopil Tom Hanks.

Elvis Presley (1935-1977) je svoj prvi večji uspeh doživel s skladbo Heartbreak Hotel, ki je bila že v prvem tednu prodana v 1,5 milijona izvodih. Na glasbenih lestvicah je kraljeval s številnimi uspešnicami, mladim se je zdela privlačna tudi njegova samosvoja podoba. Njegova slava je še zrasla, ko je postal tudi filmska senzacija. S pojavom Beatlov je šel rock'n'roll svojo pot, Elvis se je začel umikati v samoto.

Kljub veliki oboževanosti se je v zasebnem življenju počutil osamljenega. Leta 1977 so ga našli neodzivnega v kopalnici. Vzrok smrti je bil srčni zastoj, najverjetneje kot posledica predoziranja z zdravili.

Za njim so ostale uspešnice, kot so Love Me Tender, In The Ghetto, Always On My Mind, Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Suspicious Minds in Can't Help Falling in Love.