Zloglasni kralj kokaina v romantični zvezi z novinarko

Oglasno sporočilo

Biografska kriminalna drama, ki sredi junija prihaja na velika platna, opisuje vzpon in padec enega najhujših preprodajalcev drog Pabla Escobarja in njegovo vihravo ljubezensko razmerje z eno najslavnejših kolumbijskih novinark Virginio Vallejo, in sicer v Kolumbiji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času terorja, ki je zajel državo.

Film Ljubiti Pabla je posnet po knjižni uspešnici Loving Pablo, Hating Escobar kolumbijske pisateljice, novinarke in voditeljice Virginio Vallejo, ki opisuje petletno romantično razmerje med kraljem kokaina in novinarko. Film so v celoti posneli v Kolumbiji, kar je bilo po besedah režiserja Fernanda Leóna de Aranoe, ki je napisal tudi scenarij, neizogibno, v največji meri prav zaradi pristnosti lokacije in same zgodbe.

Zakonca Javier Bardem in Penélope Cruz, oba oskarjevca, bosta znova zaigrala skupaj v filmu in skušala pričarati kemijo še na velikem platnu. Pred tem sta skupaj zaigrala v kriminalni drami Svetovalec (2013), v drami Woodyja Allena Ljubezen v Barceloni (2008), ki je Cruzovi prinesla oskarja za stransko vlogo, ter romantični komediji Pršut, pršut (1992).

Biografska kriminalna drama LJUBITI PABLA v naše kinematografe prihaja 14. junija 2018.

Napovednik:

Dogajanje je postavljeno v Kolumbijo v zadnja desetletja prejšnjega stoletja. Novinarka in medijska zvezda Virginia Vallejo (Penélope Cruz) se zaplete v romantično razmerje z zloglasnim preprodajalcem drog Pablom Escobarjem (Javier Bardem), čeprav je bil poročen in imel družino. Eden najbogatejših ljudi na svetu je bil znan kot vodja kolumbijske mafije, ki je trgoval s kokainom in ga tihotapil v ZDA. Za kratek čas je vstopil tudi v politiko in prav ljubica Virginia ga je naučila, kako komunicirati z mediji in novinarji ter kako se obnašati v javnosti. Njuno razmerje je trajalo pet let. Da pa bi Escobarja ustavili pri nečednih poslih, se na Virginio obrne agent Shepard s prošnjo, da bi kralja kokaina, kot se ga je prijel vzdevek, prepričala o takšni odločitvi.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Pablo Escobar je postal priljubljen, ker je skušal revnim izboljšati življenje, spremeniti razmere in voditi državo. A za vsakim njegovim dobrim dejanjem se je skrival sebičen motiv. Drama Ljubiti Pabla se začne v obdobju, ko je Escobar že poslovnež, vendar ljudje še vedno niso ugotovili, od kod mu toliko denarja. Potem ko je spoznal Virginio, je kmalu postal močna javna oseba, ki je na strani ljudstva. Prebivalci ga vzljubijo in mu izkažejo podporo, zgodbo opisuje Bardem, ki pri filmu sodeluje tudi kot producent.

Naslov Ljubiti Pabla je izbran zato, ker je prikazan skozi Virginijine oči in oči tistih, ki so ga ljubili. Ta zgodba govori prav o tem, kaj se zgodi, ko ti ljudje ugotovijo, kakšna oseba Pablo v resnici je. Ta zgodba se od drugih zgodb o Escobarju razlikuje prav v odnosu z novinarko in kako je njuna zveza postala nekaj intelektualnega, še pojasnjuje Bardem.

"Naš pristop k Escobarjevi zgodbi je poseben. Veliko sem prebiral novice in zaupne dokumente iz tistih časov. Virginia mu je bila izjemno blizu in je vplivala na njegovo razmišljanje in obnašanje. Pablo je v njej našel zaupnico in zaveznico, osebo, ki ji lahko razkrije vse, in prav ona je tako poseben lik, ki naši zgodbi daje svežo perspektivo," je povedal režiser León de Aranoa.

Film je nastajal več let. Bardema je lik Ecsobarja že od nekdaj zanimal. "Vse od leta 1998 me je pritegnil lik Pabla Escobarja kot osebe. V zadnjih dveh desetletjih so mi ponujali številne vloge Escobarja, vendar sem jih vse zavračal, ker so bile vse stereotipne," je povedal.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

ZANIMIVOSTI:

V začetku 90. let so Escobarjevo premoženje ocenjevali na 30 milijard ameriških dolarjev, kar bi danes pomenilo, da jih ima več kot 55 milijard.

Najbogatejši kriminalec na svetu je kraljeval v podzemlju kar dve desetletji, zaradi neusmiljenega 'poslovanja' pa je zaslužen za smrt tri tisoč ljudi.

Biografska knjiga Loving Pablo, Hating Escobar avtorice Virginie Vallejo je kmalu po izidu postala najbolj brana knjiga v Kolumbiji in Latinski Ameriki, prevedena pa je v 16 jezikov.