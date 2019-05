Življenjske prelomnice najslavnejših voditeljev 20. stoletja

Prelomnica (Turning Point)

Premierno od nedelje, 12. maja, ob 20.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 30 min │ Foto: Sky Vision

Dokumentarna oddaja spremlja zgodnja življenja štirih najslavnejših voditeljev 20. stoletja in pokaže, kako in kdaj so dosegli kritično prelomnico v svojih življenjih.

Mati Josefa Stalina je bila trdno odločena, da bo njen sin postal duhovnik. Adolf Hitler je bil prepričan, da bo postal slaven umetnik, dokler ga niso zavrnili na dunajski Akademiji za likovno umetnost, nakar je postal samotar in brezdomec.

Winston Churchill je bil študent brez navdiha in politična zguba, a je po pobegu iz vojnega zapora zaslovel in začel novo politično kariero. Britanska mati nemškega cesarja Wilhelma II. je bila odločena svojega sina vzgojiti v razsvetljenega monarha, ki bi prinesel mir Evropi, vendar je razvil prezir do njenih vrednot in britanskih korenin.

Prelomnica prepleta intervjuje z mednarodnimi strokovnjaki, redko predvajane arhivske posnetke in snemanje na lokacijah in tako gledalcem postreže s presenetljivim portretom mladeničev ter prelomnicami, ki so spremenile njih same in ves svet.

Mitske zveri (Mythical Beasts)

Premierno vsak delavnik od ponedeljka, 6. maja, ob 20.05. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min │ Foto: TCB Rights

Civilizacije so stoletja verjele v mitske zveri — zmaje, kiklope, velikane, vampirje in morske pošasti. Te zveri nas še danes fascinirajo, toda od kod izvirajo pripovedi o teh pravljičnih bitjih, koliko resnice se skriva za temi legendami in kaj nas ti miti učijo o srednjeveških in starodavnih ljudstvih, ki so jih ustvarila? Oddaja bo razkrila skrivnosti iz ozadja nekaterih najbolj slavnih in strašnih mitskih zveri.

Nacistična znanost (Nazi Science)

Premierno od četrtka, 16. maja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: Upside TV

Čeprav danes vemo, kako pomembna je bila biologija za tretji rajh zaradi njene neposredne povezave z grozljivo logiko "dokončne rešitve judovskega vprašanja", večina ljudi še vedno ne pozna zgodbe o velikem znanstvenem podvigu, na katerem so nacisti zasnovali svoj politični projekt.

Leta 1933 je nacistična Nemčija oblikovala resnično "znanost vojskovanja" znotraj različnih organizacij, v katerih so združili moči priznani raziskovalci in akademiki.

Organizacija Ahnenerbe, ustanovljena leta 1935, je pod nadzorom Heinricha Himmlerja služila kot osrednji temelj te nacistične znanstvene politike. Njen cilj: na novo spisati zgodovino domnevnih arijskih prednikov, da bi lahko bolje nadzorovali dogajanje v prihodnosti.

Ta dokumentarec v dveh delih opisuje morilske, intelektualne in znanstvene poskuse nacističnega znanstveno-raziskovalnega centra Ahnenerbe in predstavi, kako je rajh z manipuliranjem znanosti poskušal upravičiti rasno čiščenje, nasilno germanizacijo ter ideološko nadvlado nad Evropo.

Po sledeh Orient Expressa (In Search of the Orient Express)

Premierno od sobote, 25. maja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: Wild Bunch

Orient Express, najslavnejši vlak na svetu, je navdihnil številne filmske ustvarjalce, bil pa je tudi prizorišče znane zgodbe Agathe Christie. Toda kdo pozna njegovo resnično zgodbo?

Podali se bomo po sledeh izgubljenih vagonov legendarnega vlaka, ki je revolucioniral umetnost potovanja, od Pariza do Istanbula in Benetk. Spremljali bomo delo strastnih lovcev na vlake, industrijskih arheologov, ljubiteljev starih vlakov, zgodovinarjev ter piscev, na primer Charlesa Kinga in dobitnika Nobelove nagrade za književnost Orhana Pamuka.

Podoživite veliki ep o Orient Expressu — na brezčasnem potovanju med mitom in resničnostjo.