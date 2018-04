Želja po maščevanju: Bruce Willis se je vrnil na velika platna

Bruce Willis, ki velja za enega od najpomembnejših akcijskih zvezdnikov in zaslužnega za vsakokratno osveževanje in premikanje meja akcijskega žanra, je znova zavzel velika platna.

Oglasno sporočilo

Kirurg dr. Paul Kersey (Bruce Willis) posledice nasilja v mestu vidi zgolj takrat, kadar žrtve tega nasilja pripeljejo na njegovo urgenco … Dokler njegove žene (Elisabeth Shue) in hčerke (Camila Morrone), ki je v študentskih letih, grdo ne napadejo v njihovem domu v predmestju. Policiji se nerešeni zločini kopičijo, zato Paul v želji za maščevanjem pravico vzame v lastne roke in izsledi napadalce. Anonimni pokoli zločincev zbudijo pozornost medijev, detektivi so mu tesno za petami, vse mesto pa se sprašuje, ali je ta smrtonosni maščevalec angel varuh ali starka s koso … Paul Kersey pa postane nekakšna razcepljena osebnost: človek, ki rešuje življenja, in človek, ki jih tudi jemlje; mož in oče, ki poskuša poskrbeti za svojo družino, in skrivnostnež, ki se bojuje proti zločinu; kirurg, ki iz trupel osumljencev odstranjuje krogle, in možakar, ki išče pravico.

Iz zakulisja:

Napeta akcijska srhljivka, v kateri trčita bes in usoda, je nova različica akcijske drame Paul Kersey ne oprošča (Death Wish, 1974) s Charlesom Brosonom, ki jo je po istoimenskem romanu Briana Garfielda iz leta 1972 na podlagi scenarija oskarjevega nominiranca Wendella Mayesa režiral Michael Winner.

Novo različico, ki v ospredje postavlja tematiko zločina, kazni in zmožnosti udariti nazaj, je po scenariju Joeja Carnahana (scenarist in režiser filmov Narc, As v rokavu in Preživetje) režiral Eli Roth (Krvavi hostel, Krvavi hostel 2, Zeleni pekel), vlogo glavnega junaka pa je od Bronsona prevzel Bruce Willis.

Tokrat je nastala upodobitev, ki ne prizanaša z udarci, pri tem pa izziva naše domneve in pritiska na naše gumbe. "Gre za privlačnost zamisli, da imamo običajni smrtniki sposobnost in moč, da zaustavimo zločin in se borimo proti zlu," pravi Roth, ki je posodobil zapleteno psihologijo Garfieldovega romana in jo nadgradil z novimi dražljaji in surovim, nepopustljivim pogledom na ameriško psiho leta 2018. "Globoko smo kopali, prišli do bistva in se potrudili zgodbo podati tako, da se lahko z njo poistoveti tudi dandanašnje občinstvo," pove producent Roger Birnbaum. "Ni šlo, da bi zgodbo zastavili tako, kakršna je bila v zgodnjih sedemdesetih. V naši državi je marsikaj drugače. Kerseyja k nasilju primorajo njegove frustracije zaradi pomanjkanja sredstev in osebja na policiji."

Igrajo še Vincent D’Onofrio (Sedem veličastnih, seriji Daredevil in Red in zakon: Zločinski um), Elisabeth Shue (Zbogom, Las Vegas), Camila Morrone, Dean Norris (serija Kriva pota) in Kimberly Elise (The Great Debaters). Izza kamer so sodelovali še direktor fotografije Rogier Stoffers, montažer Mark Goldblatt, scenarist Paul Kirby in kostumografinja Mary Jane Fort. Glasbo je zložil Ludwig Göransson.

Izjemen akcijski triler ŽELJA PO MAŠČEVANJU si že lahko ogledate na vseh velikih platnih po Sloveniji. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

