Začenja se 14. Festival migrantskega filma

Slovenska filantropija je ob svetovnem dnevu beguncev pripravila 14. Festival migrantskega filma, s katerim bo v Ljubljani in desetih mestih po Sloveniji ponudila projekcije in spremljevalne dogodke, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja beguncev. Na festivalu, ki se začenja danes, bo mogoče videti 23 filmov iz 14 držav.

Filmi bodo na ogled v sedmih sklopih, ki so jih poimenovali Kriminalizacija solidarnosti, Nasilne meje, Ženske v migracijah, Delovne migracije, Portreti, Podobe migracij in Čez meje. Na festivalu bo gostovalo tudi devet filmskih ustvarjalcev in gosti spremljevalnih dogodkov.

Tudi tokrat bodo v ospredju aktualne zgodbe o realnostih tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom zapustiti bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine, pohlepa korporacij ali drugih razlogov. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov želijo opozoriti na nasilne meje in nezakonita vračanja, kriminalizacijo solidarnosti in ženske v migracijah, so sporočili iz filantropije.

Projekcije v dvoranah po vsej Sloveniji

Festival bo potekal do četrtka. V Ljubljani bodo filmi na ogled v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju, na AGRFT in Slovenski filantropiji, festivalske filmske projekcije pa bodo še v Črnomlju, Gornji Radgoni, Kopru, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Metliki, Murski Soboti, Ptuju in Žalcu.

Za začetek bodo nocoj v Kinodvoru zavrteli kratki dokumentarni film Not Go Gentle ustvarjalke Sashe Ihnatovich iz Belorusije, ki trenutno deluje v Sloveniji, ter poljski dokumentarni film Glasna tišina sodobne umetnice Anne Konik. Film prek sedmih posameznikov iz šestih držav razmišlja o migracijah danes.

S svojimi deli bodo na festivalu med drugim zastopani še Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso in Andrea Settembrini iz Italije, Francesco Cibati iz Italije in libanonsko-kanadska režiserka Katia Jarjoura. Kot zadnji bo na sporedu film Pariz je praznik - Film v 18. valovih francoskega režiserja Sylvaina Georgea.

"Nevarne meje, nasilne meje, birokratske meje, meje v glavah... In v Sloveniji ni nič drugače."

V središču tokratnega festivala so ponovno meje oz. prehajanje migrantov preko njih. "V hitro spreminjajočem se svetu, kjer so migracije in mobilnost ljudi stalnica, takšne ali drugačne meje še vedno bistveno zaznamujejo vsakdan mnogih migrantov in migrantk. Nevarne meje, nasilne meje, birokratske meje, meje v glavah... In v Sloveniji ni nič drugače. Kljub sicer migrantom in migrantkam manj sovražno nastrojeni politiki v zadnjem letu se deportacije prosilcev za azil še vedno dogajajo," je izpostavil izvršni direktor filantropije Franci Zlatar.

Med drugim se sprašuje, kako je mogoče, da gospodarstvo nujno potrebuje delavce, ki jih išče v oddaljenih deželah, hkrati pa politika na mejah zaustavlja in v sosednje države deportira ljudi, ki bi želeli priti v Slovenijo in tukaj dobiti prostor za varno in dostojno življenje. "Svet brez meja je verjetno utopija. Kar lahko naredimo je, da postanejo le-te čimbolj odprte ter da so prehajanja preko njih čim enostavnejša in predvsem humana," je še izjavil ob festivalu.