Za edino vlogo, ki mu je prinesla oskarja, sploh ni dobil plačila

Mike Figgis, režiser filma Zbogom Las Vegas (Leaving Las Vegas) iz leta 1995, je razkril, da ne on ne igralec Nicolas Cage, ki si je z glavno vlogo v tem filmu prislužil oskarja, za svoje delo nista dobila niti centa.

Film Zbogom Las Vegas so posneli s proračunom takratnih štirih milijonov ameriških dolarjev, zaslužil pa je slabih 50 milijonov dolarjev. Kljub temu pa so v produkcijski hiši Lumiere Pictures, ki je stala za filmom, trdili, da z njim niso imeli dobička, Figgis in Cage pa zato nista dobila obljubljenega plačila sto tisoč dolarjev, trdi režiser.

Nicolas Cage z Elisabeth Shue, soigralko iz filma Zbogom Las Vegas, ter režiserjem Mikom Figgisom. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Rekli so nama, da niso ustvarili omembe vrednega dobička," je Figgis izjavil v podkastu It Happened In Hollywood, "a je že v redu. Moja kariera se je po tem strmo vzpela in za naslednji film so me res dobro plačali, pa tudi Nicolas je zatem služil po 20 milijonov dolarjev na film."

Nicolasa Cagea je še pohvalil, da je bil "srce in duša" filma Zbogom Las Vegas ter da se je resnično predal vlogi alkoholika Bena Sandersona. Zanjo je sicer ob oskarju, do zdaj edinem v svoji karieri, dobil tudi vrsto drugih nagrad, med drugim zlati globus.

