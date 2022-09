Woody Allen zanika zapise v medijih o upokojitvi

Woody Allen naj bi svojo odločitev za slovo od filma razkril v intervjuju za španski časnik La Vanguardia, ki je pisal, da bo triler Wasp 22, ki bo v celoti posnet v francoščini, njegov zadnji.

Po pisanju britanskega časnika The Guardian je španski časopis povzel njegovo izjavo, ko je dejal: "Načeloma si ne želim več snemati filmov, bolj bi se rad osredotočil na pisanje." Dodal naj bi, da bo njegov naslednji projekt roman.

"Woody Allen ni nikoli rekel, da se bo upokojil"

Režiserjev tiskovni predstavnik je v izjavi zapisal: "Woody Allen ni nikoli rekel, da se bo upokojil, niti ni zatrdil, da bo napisal še en roman." Dejal je le, da razmišlja o tem, da ne bi več posnel toliko filmov, ki gredo potem na pretočne platforme, kar mu ni prijetno, saj je velik ljubitelj kinematografske izkušnje. "Trenutno se ne namerava upokojiti in se zelo veseli, da bo v Parizu snemal svoj novi film, ki bo že 50. po vrsti," še piše v izjavi.

O filmu Wasp 22 je znanih le malo podrobnosti. Allen ga je primerjal s filmom Zadnji udarec, ki ga je posnel leta 2005, ter ga opisal kot "vznemirljivega, dramatičnega in tudi zelo temačnega".

Obtožbe o spolnih zlorabah hčerke

Kariero nekoč enega najbolj plodovitih hollywoodskih režiserjev je zaustavilo gibanje #MeToo. Znova so namreč oživele stare obtožbe, da naj bi v 90. letih minulega stoletja spolno zlorabil svojo sedemletno posvojeno hčer Dylan Farrow. Režiser je obtožbe, ki jih je kot prva izpostavila njegova tedanja partnerka Mia Farrow, ves čas zavračal. Prav tako so ga obtožb oprostili po dveh ločenih preiskavah.

Režiser, ki so mu odrekli sodelovanje nekateri zvezdniški igralci, je zadnja leta snemal predvsem v Evropi. Njegova romantična komedija Rifkin's Festival je leta 2020 odprla filmski festival v španskem San Sebastianu.

Allen je sicer večkrat omenil, da se umika od filma in da se želi bolj posvetiti pisanju. Nedavno je izdal svojo peto zbirko kratke proze Zero Gravity. Leta 2020 so izšli njegovi spomini z naslovom Apropos of Nothing. Pri obeh je sicer imel zaradi obtožb o domnevnih spolnih zlorabah težave pri iskanju založnikov.

Zagovornik kina in nasprotnik pretočnih platform

Sicer pa je Allen že večkrat napovedal slovo od filma. V nedavnem pogovoru z Alecom Baldwinom je povedal, da ga filmska industrija zaradi večjega poudarka na pretočnem predvajanju in krajših kinematografskih predvajanj ne privlači več.

