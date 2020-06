Vse glasnejše govorice, da bo James Bond v novem filmu oče

Več tujih medijev poroča, da bo James Bond, ki ga bo še zadnjič zaigral Daniel Craig, postal oče. V Ni čas za smrt naj bi imela z Madeleine Swann, s katero se je zapletel v filmu Spectre in ki jo igra Lea Seydoux, petletno hčer Mathilde. To so razkrili načrti snemalnih dni, ki so se pred kratkim znašli na spletnem dražbenem portalu Ebay, poroča revija GQ.

Te govorice je za tabloid Daily Mail potrdil neimenovani vir: "Bond je oče, ker je Daniel želel posneti najbolj presenetljiv in zabaven film do zdaj."

"Danielov Bond je vse bolj zrel in na svet gleda skozi prizmo očetovstva," je pojasnil vir, "če je Bond do zdaj brez očitnih posledic osvojil na stotine lepih žensk, se mu je s tem, ko je postal oče, odprl popolnoma nov svet."

Oglejte si še: