Vračajo se Sopranovi - tokrat kot film

Restavracija, kjer so posneli zadnjo epizodo Sopranovih - na mizi je časopis z vestjo o smrti glavnega igralca Jamesa Gandolfinija. Foto: Getty Images

HBO-jevi Sopranovi so se v zgodovino zapisali kot ena najbolj prelomnih TV-serij vseh časov, njen nedorečeni konec pa še vedno sproža razprave o tem, kaj se je zgodilo s to mafijsko družino in njenim vodjo Tonyjem Sopranom.

Zdaj se lahko oboževalci serije razveselijo vesti, da se Sopranovi vračajo. Spletni portal Deadline namreč poroča, da bo režiser, scenarist in producent David Chase, ki je ustvaril serijo, Sopranove spet oživil - tokrat v filmu. Produkcijska hiša New Line je že odkupila scenarij z delovnim naslovom The Many Saints of Newark (Mnogi newarški svetniki), ki ga je Chase spisal s soscenaristom Lawrenceom Konnerjem.

David Chase, ustvarjalec serije Sopranovi, se vrača s filmsko zgodbo o mafijcih. Foto: Getty Images

Film se ne bo nadaljeval tam, kjer se je serija končala, a bo šlo za predzgodbo Sopranovih, piše Deadline. Postavljena je v 60. leta prejšnjega stoletja, v čas nasilnih izgredov v Newarku v zvezni državi New Jersey, kjer sta se spopadali afroameriška in italijanska skupnost.

V filmu naj bi se pojavili tudi nekateri liki iz serije, še poroča Deadline in med njimi omenja Tonyjevega očeta Johnnyja Soprana, ki se je v prebliskih iz preteklosti pojavil že v seriji - igral ga je Joseph Siravo. Med omenjenimi povratniki je tudi Tonyjev stric Junior, ki ga je v seriji upodobil Dominic Chianese. Tonyja Soprana v filmu ne bomo videli, vsaj takšnega, kot ga poznamo iz serije, ne. James Gandolfini, ki ga je igral, je umrl leta 2013.