Vloge v priljubljeni seriji ni dobila, ker se jim je zdela preveč lepa

Septembra letos bo minilo že okroglih 40 let od premiere prvega dela britanske serije Samo bedaki in konji, ki je pri gledalcih tako na Otoku kot zunaj britanskih meja dosegla izjemno priljubljenost.

Na TV-zaslonih je vztrajala kar 22 let, v tako dolgem obdobju pa se seveda v zakulisju zgodi marsikaj. Mnoge manj znane zgodbe je v knjigi Samo bedaki in konji popisal Graham McCann, med njimi tudi to, da se je za vlogo Cassandre, dekleta in pozneje žene Rodneyja Trotterja, potegovala Elizabeth Hurley.

"Vloga Cassandre bi skoraj pripadla takrat 23-letni Elizabeth Hurley, ki se je vsa vzhičena pojavila na avdiciji," v knjigi piše McCann, nato pa pojasni, da je bila Hurleyjeva preprosto preveč lepa, da bi bila primerna za vlogo Rodneyjevega dekleta.

"Tonyju Dowu (režiserju, op. p.) se je zdelo, da je preveč podobna manekenki in da zato ne spada k nekomu, kot je Rodney," je zapisal McCann.

"Takrat je bila videti še bolje kot zdaj in preprosto ni bilo verjetno, da bi bila njegovo dekle: težko bi ta smrkavec hodil s tako presunljivo lepo žensko," je pojasnil režiser.

Vlogo dekleta Rodneyja Trotterja (igral ga je Nicholas Lyndhurst) je namesto Elizabeth Hurley dobila Gwyneth Strong. Foto: IMDb

Tako je vlogo Cassandre dobila Gwyneth Strong, Elizabeth Hurley pa je pozneje dobila vrsto drugih vlog - med drugim v komedijah Austin Powers.

