V Srbiji snemajo film o Bidnu: "Denar, moč, pohlep, seks, droge in alkohol"

Mednarodna snemalna zasedba je ta teden v glavnem mestu Srbije začela snemati film My Son Hunter (Moj sin Hunter), katerega zgodba temelji na obtožbah, ki jih je v kampanji pred predsedniškimi volitvami izrekel Donald Trump. Ta je takrat trdil, da je Hunter Biden, sin njegovega protikandidata in zdajšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna, vpleten v sumljive posle ter politično dogovarjanje z Ukrajino in Kitajsko.

Hunter Biden je sicer sam odkrito spregovoril o tem, da se že več kot 20 let bori z odvisnostjo od drog in alkohola. Od leta 2019, ko so ga njegovi bližnji soočili s tem, da drvi v propad, naj bi bil trezen.

Veliko pozornosti so vzbudila tudi njegova razmerja z ženskami, predvsem s Hallie Biden, vdovo njegovega brata Beauja, ki je zaradi tumorja na možganih umrl leta 2015. Hunter se je z vdovo zapletel leto pozneje, njuno razmerje je trajalo do leta 2019.

"V scenariju je vse: denar, moč, pohlep, seks, droge in alkohol," je za tabloid Daily Mail o filmu povedal ameriški igralec John James, ki bo igral Joeja Bidna, do zdaj pa ga je občinstvo poznalo predvsem iz TV-serije Dinastija, v kateri je igral Jeffa Colbyja.

Bidnovega sina Hunterja pa bo upodobil britanski igralec Laurence Cox, sicer znan po skrajno konservativnih političnih načelih in kot zaprisežen proticepilec. V času pandemije je med drugim javno pozival k neupoštevanju zaščitnih ukrepov in verbalno napadal zdravstvene delavce, letos pa je kandidiral tudi za župana Londona in osvojil manj kot dva odstotka glasov.

Film sicer nastaja pod okriljem konservativnih irskih filmarjev Ann McElhinney in Phelima McAleerja, ki sta sredstva za snemanje zbirala prek platform za množično financiranje.

