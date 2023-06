V Slovenijo prihaja eden najbolj znanih režiserjev akcijskih filmov

V ospredju Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med 19. in 24. junijem v Ormožu in Ljutomeru, bo akcijski film in eden najbolj znanih ustvarjalcev v tem žanru, letošnji častni gost John McTiernan. Šest celovečercev se bo potegovalo za hudega mačka, na sporedu 19. izdaje pa je tudi bogat spremljevalni program.

Legendarni ameriški režiser John McTiernan, ki bo na festivalu prejel častnega hudega mačka, je svetovno slavo dosegel proti koncu 80. let prejšnjega stoletja s filmom Predator, sledile pa so uspešnice, kot so Umri pokončno, Umri pokončno brez oklevanja in Lov na Rdeči oktober. Retrospektiva njegovega opusa bo eden od vrhuncev letošnjega festivala, poleg že omenjenih filmov pa bo zajemala še filma Zadnja velika pustolovščina in 13. bojevnik.

Režiser bo prisoten na vseh projekcijah, več o svojih izkušnjah pa bo povedal tudi na pogovoru z Marcelom Štefančičem. Festival se bo častnemu gostu poklonil tudi z razkritjem njegove plošče na prleškem pločniku slavnih, ki je zaživel lani in bo tako kmalu vseboval imena dvanajstih znanih filmarjev.

Šest tekmovalnih celovečercev

McTiernan bo prav tako del spremljevalnega programa, saj bo sodeloval na strokovni predstavitvi njegovega dela, hkrati pa bo predsedoval žiriji, ki bo med šestimi tekmovalnimi celovečerci izbrala letošnjega prejemnika hudega mačka. Skupaj s Cristophom Huberjem, kuratorjem v Avstrijskem filmskem muzeju, in slovenskim striparjem Zoranom Smiljanićem bo izbiral med ameriškim filmom Stanovanje smrti, mehiško grozljivko Zlobno oko, luksemburškim filmom Volčja družina, belgijsko grozljivko Megaloman, hrvaškim trilerjem Stric in špansko-francosko koprodukcijo Irati.

Medtem se bodo kratkometražci potegovali za nagrado Slakov hudi maček za najboljši kratki film in za nagrado Melies d'argent za najboljši evropski fantastični kratki film. V prvem tekmovalnem sklopu je šest filmov, v drugem pa 16, vključno s slovenskim filmom Legenda o Zlatorogu. Svoje mesto pod soncem na festivalu ohranjajo tudi glasbeni dokumentarci. Letos jih je v igri za nagrado hrupni maček pet.

Bogat spremljevalni program in izbor vinskega šampiona

Festival bo, kot je tradicija, sprva gostoval v Ormožu, kjer se bo mudil dva dni, nato pa se bo preselil v Ljutomer, svoje izvorno mesto. Ponudil bo tudi bogat spremljevalni program, na voljo bodo delavnice, subkulturna tržnica, predavanja, glasbeni program in tradicionalna povorka zombijev, ki bo sklenila festival. Jutra bodo primarno namenjena najmlajšim, popoldnevi pa starejšim navdušencem nad žanrskim filmom.

"Festival je zastavljen zelo široko, tako da lahko vsak ljubitelj žanrskega filma najde nekaj zase," je povedal soustanovitelj festivala in programski vodja Marko Mehtsun.

V sklopu festivala bo potekal tudi vinski program, ki ga je predstavila njegova snovalka Tjaša Kos. Letos se bo za naziv vinskega šampiona hudi maček potegovalo šest vinarjev, na festivalu pa bo prisoten tudi mednarodno uveljavljen poznavalec vin Robert Gorjak.

Festival se je skozi leta uveljavil in njegov pomen v žanrski kinematografiji je potrdila letošnja prisotnost nagrade hudi maček med prestižnimi nagradami festivalov fantastičnega filma na letošnji filmski tržnici festivala v Cannesu.

