V Šibeniku začeli snemati film o Draženu Petroviću

Snemanje celovečernega igranega filma z naslovom Nešto jače od mene - priča o Draženu Petroviću (Nekaj močnejšega od mene - zgodba o Draženu Petroviću) se je po obsežnih pripravah začelo v petek na šibeniškem Baldekinu, v četrti Petrovićevega otroštva.

Na snemanju je sodelovalo več kot 70 filmskih delavcev ter številni igralci in statisti, ki so se vrnili v 70. leta prejšnjega stoletja, čas Petrovićevega odraščanja, so danes sporočili producenti filma. Na ulicah Šibenika je konec tedna veljala tudi posebna ureditev prometa, tako mestne oblasti kot prebivalci pa so po navedbah producentov pokazali veliko razumevanja.

Film bo pokril vsa pomembnejša obdobja iz življenja enega od najboljših košarkarjev na svetu, od otroštva in odraščanja v Šibeniku, njegove košarkaške kariere v Evropi in ZDA do vojne na območju nekdanje Jugoslavije, romantičnih zvez in njegove tragične smrti v avtomobilski nesreči leta 1993.

Odraslega Dražena Petrovića igra mladi hrvaški igralec Domagoj Nižić, Dražena kot otroka pa osnovnošolec Tonko Stošić, ki prihaja iz Šibenika.

Film bo v kinematografe prišel predvidoma 22. oktobra prihodnje leto, ko bi Petrović praznoval svoj 60. rojstni dan. Foto: Mario Topić/Kinoteka

Draženovega očeta Joleta Petrovića bo upodobil srbski igralec Dragan Mićanović, mamo Biserko Petrović pa priznana hrvaška igralka Zrinka Cvitešić.

"Ta film je zgodba o Draženu, preostali smo tu res samo zato, da pomagamo," je ob začetku snemanja povedala igralka, ki je v hrvaškem filmu nazadnje igrala leta 2012. Dodala je, da so po vsem mestu čutili ljubezen in ponos ljudi na "svojega malčka".

Avtor projekta in producent filma je Kinoteka pod vodstvom Ljube Zdjelarevića, scenarij pa je napisal Ivan Turković-Krnjak. Koproducenti filma so RTG Pictures iz ZDA, Living pictures iz Srbije in produkcijska hiša December iz Slovenije.

Nets upokojili številko 3, ki jo je nosil

Dražen Petrović z vzdevkom košarkarski Mozart je športno kariero začel v rodnem Šibeniku. Nato je prestopil v Cibono, od tam pa v Real Madrid. Iz Real Madrida je odšel v NBA, najprej v Portland Trail Blazers in nato v New Jersey Nets.

Vodil je jugoslovansko košarkarsko reprezentanco do zlata na svetovnem prvenstvu v Argentini leta 1990 in prvega mesta na evropskem prvenstvu v Zagrebu 1989. S hrvaško reprezentanco je dosegel njen največji uspeh, srebrno medaljo po znamenitem finalu z ZDA na olimpijskih igrah v Barceloni 1992.

Umrl je v prometni nesreči v Nemčiji 7. junija 1993, star 28 let. Po njegovi smrti so Nets upokojili številko 3, ki jo je nosil.

