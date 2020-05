V pornoindustriji že vedo, kako snemati filme v času pandemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko so se razmere začele zaostrovati, smo ugotovili, da mi že poznamo načine, kako jih obvladati," pravijo v ameriški industriji pornografskih filmov.

Pandemija koronavirusa je med drugim čez noč ustavila večino svetovne televizijske in filmske produkcije. Kako nadaljevati snemanja tako, da bo varno za vse sodelujoče, je najbolj pereče vprašanje filmske in televizijske industrije, jasnih odgovorov še vedno nimajo.

Razen v eni veji - pornografski industriji. V tej so namreč protokole, kako se spoprijeti z virusnimi okužbami, razvili že v 90. letih, ko so izbruhnile okužbe z virusom HIV.

Foto: Getty Images

"Ko se je začelo govoriti o koronavirusu, nas je prešinilo, da smo na to že dobro pripravljeni, saj imamo izkušnje s testiranjem sodelavcev, sledenjem okužbam in ustavljanjem snemanj," je za Reuters dejal Mike Stabile, predstavnik združenja Free Speech Coalition (FSC), ki zastopa producente pornografskih filmov.

"Zdaj gre seveda za drugačen virus in drugačno grožnjo, a v naši industriji razumemo, kaj moramo storiti, da bi se zaščitili," je poudaril.

Foto: Reuters

Protokole za varovanje pred okužbami so v ameriški pornografski industriji vzpostavili konec 90. let, potem ko je neki pornoigralec ponaredil rezultate testiranja na virus HIV in nato okužil več oseb.

Zdaj morajo pornoigralke in pornoigralci vsakih 14 dni opraviti testiranje na spolno prenosljive bolezni, rezultati pa potujejo v bazo podatkov, iz katere lahko producenti in režiserji izvedo, kdo je "varen".

Foto: Reuters

Koronavirus zaradi svoje visoke kužnosti predstavlja bolj kompleksno težavo, je dejal Stabile, so pa v pornoindustriji pripravljeni sodelovati s Hollywoodom, jim pomagati in z njimi deliti svoje izkušnje. "Vsi se lahko kaj naučimo drug od drugega," je pristavil.

