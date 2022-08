V novi seriji o zombijih tudi igralec, rojen v Ljubljani

Priljubljena AMC-jeva serija Živi mrtveci bo dobila še eno v vrsti izpeljank, v njej pa bo nastopal tudi prepoznavni igralec, ki se je rodil v Sloveniji in prvih nekaj let življenja preživel tukaj.

TV-mreža AMC je najavila novo izpeljavo ("spin-off") priljubljene serije Živi mrtveci (The Walking Dead). Nova serija bo nosila naslov Otok mrtvih (Isle of the Dead) in bo spremljala dva od osrednjih likov izvirne serije, Maggie Rhee, ki jo igra Lauren Cohan, ter Negana Smitha, ki ga igra Jeffrey Dean Morgan.

Jeffrey Dean Morgan in Lauren Cohan Foto: AMC

V igralski zasedbi pa bo tudi Željko Ivanek, ameriški igralec slovenskih korenin. Rodil se je namreč v Ljubljani, kjer je živel do tretjega leta starosti, ko se je z družino preselil v ZDA. Po dveh letih so se vrnili v Ljubljano, nato pa se, ko je imel Željko deset let, dokončno odselili čez lužo.

We’re excited to welcome the newest members of the #TWDFamily! pic.twitter.com/jM7oPsJZ46 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 26, 2022

Ivanek, ki je študiral na sloviti univerzi Yale ter na londonski akademiji glasbenih in dramskih umetnosti, bo v novi zombijevski seriji igral lik, ki so ga poimenovali preprosto The Croat oziroma Hrvat. Snemati so začeli julija, serija bo na sporedu prihodnje leto.

