V Milijonarju poklical prijatelja, nato pa vprašal nekaj nepričakovanega

Te dni vsa Evropa govori o nastopu tekmovalca v švedski različici šova Milijonar. Ta se je do finala prebil, ne da bi pri tem uporabil katerokoli od ponujenih pomoči.

V soboto je v šovu Postkodmiljonären, švedski različici kviza Milijonar, nastopil 31-letni Jonas von Essen, sicer dvakratni svetovni prvak v pomnjenju in tudi finalist šova Talang, švedske različice talentov.

Mož številnih talentov je tudi z nastopom v Milijonarju poskrbel, da se ga bodo gledalci še dolgo spominjali. Z lahkoto se je namreč sprehodil vse do konca in postal 14. tekmovalec, ki je od začetka predvajanja tega šova na Švedskem leta 2005 odnesel najvišjo nagrado, milijon švedskih kron.

Še bolj kot zmaga pa je gledalce navdušil način, kako se je lotil odgovarjanja na zadnje vprašanje. To se je glasilo: "Kateri arhitekt je projektiral Čandigar, glavno mesto indijskih zveznih držav Pandžab in Harjana, ki so ga zgradili v 50. letih?"

Von Essen, ki do takrat ni porabil prav nobene od ponujenih pomoči, se je ob tem vprašanju odločil, da bo poklical prijatelja Davida. Ko se je ta oglasil, ga je Jonas najprej resno pozdravil, nato pa ga vprašal: "Ali imaš za naslednjo soboto že kaj posebnega v načrtu? Povabil bi te namreč na manjšo zabavo." Ob tem je bilo vsem, tudi voditelju Rockardu Sjöbergu, že jasno, kam pes taco moli.

Potem ko se je poslovil od prijatelja, ne da bi mu sploh prebral vprašanje, se je Jonas odločil, da bo uporabil še eno pomoč - polovičko. "Da bom popolnoma prepričan," je pojasnil, "če bi po vsem tem odgovoril napačno, bi bila to TV-polomija stoletja." Nato se je po izkoriščeni polovički vendarle odločil odgovoriti, da je bil arhitekt, po katerem sprašujejo, Le Corbusier, in imel je prav.

Novopečeni milijonar je pozneje za švedski časopis Aftonbladet povedal, da klica prijatelja ni načrtoval. "Ko sem videl vprašanje, sem bil precej prepričan, da vem pravilni odgovor. Sedel sem tam in razmišljal, kaj naj storim, potem pa sem se odločil, da se bom malce pozabaval," je dejal, "in če bi zaradi zabave žrtvoval milijon, bi bilo to nekaj zgodovinskega. Sicer zgodovinsko slabega, pa vendar."

