V kinematografe prihaja krokodil, ki zveni kot Shawn Mendes

Oglasno sporočilo

Domače kino občinstvo si bo imelo od 29. decembra priložnost ogledati težko pričakovano filmsko uspešnico Lil, Lil, krokodil! To ni običajen družinski film, saj je glavnemu junaku, krokodilu Lilu, posodil glas svetovni glasbeni zvezdnik Shawn Mendes! Če se vam to sliši mamljivo in ste že neučakani, si lahko film predpremierno ogledate v multipleksih že od 26. decembra.

Kar bo zagotovo razveselilo starše in najmlajše, je to, da je film sinhroniziran v slovenščino, pesmi pa so ostale v izvirni izvedbi Shawna Mendesa. Ne samo to: pri skladbah iz filma so sodelovali tudi avtorji glasbe iz uspešnic Največji šovmen in Dežela La La. Torej: pisana zabava, nepozabne dogodivščine in izvrstna glasba – odličen film za ta praznični čas.

V filmu Lil, Lil, krokodil vas ne bo navdušil samo glas Shawna Mendesa, temveč tudi zelo znani obrazi, kot so Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy, Brett Gelman in drugi. Omenjeni igralci so se odlično znašli v vlogah posrečene zgodbe, v ospredju katere so družina Primm, zabavljač Hector in njihov čemerni sosed. Kot če igralska zasedba in glasba nista zadostno zagotovilo, sta pri režiji in scenariju sodelovala Josh Gordon in Will Speck, ki imata že izjemno bogate izkušnje s komedijami in družinskimi filmi. Skratka, ti prazniki so kot nalašč za sproščeno uživanje in prepuščanje glasbeni čarovniji ob filmu Lil, Lil, krokodil.

V KINU OD 26. DECEMBRA

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM D.O.O., LJUBLJANA.