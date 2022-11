V kina prihaja Disneyjeva animirana pustolovščina, ki bo s svojo domišljijo, nenavadnostjo in srčnostjo navdušila prav vse generacije

Oglasno sporočilo

Dih jemajoči svetovi v animiranih filmih Walt Disney Studia so vedno fantastični in osupljivi ter nas vabijo v kraje, videne le na robu naše domišljije. Toda noben svet še ni bil tako čudovito nenavaden kot svet Disneyjeve zadnje animirane pustolovščine. Odpotujte globoko v širni in skriti ČUDEŽNI SVET, kjer vas bodo pričakala nenavadna bitja, grozeče nevarnosti in še nikoli videne dogodivščine.

"Vedno sem ljubil velike pustolovske zgodbe – takšne, v katerih pustolovci najdejo skriti svet, kakršnega še nihče ni videl," je dejal Don Hall, režiser animiranega filma ČUDEŽNI SVET.

V izvirni akcijski komični pustolovščini Walt Disney Studia ČUDEŽNI SVET spoznamo družino Clade, legendarne raziskovalce, ki se poskušajo znajti v tej nikoli videni deželi, družbo pa jim dela nenavadna ekipa pomočnikov, ki vključuje nagajivo packo Tlesko, trinogega psa Legendo in množico čudnih, požrešnih bitij.

Ta izjemno čuden, nenavadni svet je pravzaprav prispodoba planeta Zemlje, pove režiser Don Hall: "Vse se je začelo z mislijo na moje sinove in svet, ki ga bodo za nami podedovali," pravi. "Kako se ta svet razlikuje od tistega, ki sem ga jaz podedoval od svojega očeta? Kako smo lahko dobri predniki tistim, ki nam sledijo?"

Hall se je oprijel ideje o očetih in sinovih – kako ne gledajo na svet vedno skozi iste oči. "Z očetom imava odličen odnos," pravi. "On je kmetovalec, jaz pa sem mu med odraščanjem pri tem pomagal. Vendar pa se je vse spremenilo, ko sem bil star okoli 14 let. Nenadoma sem moral sejati in početi stvari na kmetiji na višji ravni, česar pa preprosto nisem želel. To nisem bil jaz. Na koncu se je vse dobro izteklo, vendar pa sem se spomnil na to izkušnjo in pomislil, da bi bilo zanimivo raziskovati odnose med očetom in sinom, ter kakšna pričakovanja namenjamo svojim otrokom – namerno ali nenamerno."

V svojem bistvu je ČUDEŽNI SVET zgodba o družini, natančneje o treh različnih generacijah družinskih članov, kjer vsak od njih išče svoje mesto v svetu.

Animirana pustolovščina ČUDEŽNI SVET bo s svojo nenavadnostjo, barvami, rastlinami, bitji in srčno družinsko zgodbo navdušila tako otroke kot odrasle. Svet, ki ga je Walt Disney ustvaril, je tako zelo drugačen od našega – vsaka rastlina je premišljeno ustvarjena, vsako bitje tako prikupno, a hkrati tako zelo nenavadno, da se v svet enostavno zaljubimo, hkrati pa spoznamo, da je v svojem bistvu zelo podoben našemu, za katerega se moramo boriti, da ga obdržimo.

Na naša velika platna prihaja izjemna sinhronizirana različica ČUDEŽNEGA SVETA, glasovna zasedba pa vključuje igralca Miho Rodmana kot Vohljača Clada, družinskega človeka, ki se znajde zunaj svoje cone udobja, na nepredvidljivi misiji; Gabra Kristjana Trseglava kot velikega raziskovalca in Vohljačevega očeta, znanega po celem svetu, in Uroša Steklaso kot Vohljačevega 16-letnega sina Ethana, ki hrepeni po novih pustolovščinah. Karin Komljanec je Meridian Clade, Vohljačeva partnerica in izurjena pilotka, Iva Krajnc Bagola pa je prevzelo vlogo Calliste Mal, bojevite vodje raziskovanja Čudežnega sveta. Poleg omenjenih so svoje glasove posodili še Uroš Buh (Poročnik Duffle), David Dekić - Amaro (Caspian), Manca Kepic (Azimuth), Klara Kastelec (Kapitanka Pulk), Jaka Dolinšek (Diazo), Lucija Grm (Roe), Rok Mlinar (Kardez), Gal Butenko Černe (Rory) in Srđan Milovanović, ki je pripovedovalec.

DISNEYEV ČUDEŽNI SVET v distribuciji Blitza Slovenije prihaja v kina 24. novembra, tudi v 3D. Vstopnice so že v prodaji na spletu ali blagajni kina.



