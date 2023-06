V Izoli se začenja Kino Otok

V Izoli se drevi s projekcijo filma Gigi zakon v Letnem kinu Arrigoni začenja osrednji del 19. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema. V Izoli bo dogajanje trajalo do 11. junija, festivalski dogodki pa so se že v maju in se bodo tudi v juniju vrstili še v Ljubljani ter art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.

Kot je na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica festivala Tanja Hladnik, bodo na letošnjem festivalu prikazali 45 celovečernih in 75 kratkih filmov.

Po besedah glavne selektorice filmskega programa Varje Močnik bo tudi letošnji festival ponudil raznolik in zanimiv program. Veliko bo slovenskih premier in tudi precej predpremier, nekaj pa je na programu tudi filmov, ki jih je slovensko občinstvo že lahko videlo, a se jim zdi pomembno, da jih vidi ponovno. Tudi letošnji program po njenih besedah kaže, da so filmi, ki prinašajo vsakdanje zgodbe slehernikov, pomemben lakmusov papir za razumevanje stanja človeka in družbe v aktualnem trenutku.

Za začetek film o furlanskem policistu Gigiju

Otvoritveni film festivala Gigi zakon pripoveduje o Gigiju, karizmatičnem, predanem policistu v zaspanem podeželskem kraju v Furlaniji. Ko se zgodi nepojasnjen samomor, začne še bolj posvečeno nadzorovati življenje sokrajanov. Na festivalski spletni strani so film opisali kot "duhovit in pristno intimen portret človeka, tesno povezanega s svojim okoljem, ki se izmuzljivo suče med dokumentarnim in fikcijo, med realnim in fantazijo". Projekcijo bo uvedel naslovni protagonist filma Pier Luigi Mecchia, z video nagovorom pa tudi režiser in scenarist Alessandro Comodin.

Med festivalskimi filmi je Varja Močnik med drugimi izpostavila tudi koprodukcijo Mož brez krivde režiserja Ivana Gergoleta, ki je tudi med letošnjimi gosti festivala. Film bodo prikazali v sekciji Ljubo doma.

V sekciji Video na plaži bodo v petih dneh prikazali 57 kratkih filmov. Sklope so letos naslovili Onkraj domačih prostorov, Onkraj delovnih ur, Onkraj bližine in razdalje, Onkraj nabranih misli in Onkraj dednih materialov. Sekcija Podmornica po besedah vodje programa za otroke, mlade in družine Lorene Pavlič prinaša raznolik filmskovzgojni program.

Za filmske profesionalce bodo letos sedmič pripravili program Pro Otok, program In še več pa bo ponudil koncerte in razstave.