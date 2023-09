V Benetkah vso pozornost ukradel "McSanjski"

V torek je v Benetkah na tamkajšnjem slovitem filmskem festivalu premiero dočakal film Ferrari z zgodbo o italijanskem avtomobilskem mogotcu Enzu Ferrariju. Tega je odigral Adam Driver, toda večino pozornosti je ob prihodu na festival odnesel drug član igralske ekipe - Patrick Dempsey, ki v filmu igra dirkača Piera Taruffija.

Adam Driver in Patrick Dempsey na beneški rdeči preprogi Foto: Guliverimage

"Bolj 'McSanjski' kot kadarkoli," so videz 57-letnega igralca hvalili mediji in s tem merili na vzdevek, ki ga je imel v TV-seriji Talenti v belem. Navdušeno je bilo tudi spletno občinstvo, na družbenih omrežjih so ga označili za "srebrnega lisjaka" in mu priznali, da je eden tistih, ki se "stara kot vrhunsko vino".

Foto: Guliverimage

Dempsey sicer dirkača ni igral le v filmu, ampak je tudi zasebno velik navdušenec nad bencinskimi športi. Nastopil je na več velikih tekmovanjih, med drugim na prestižni dirki 24 ur Le Mansa, lahko pa se pohvali tudi z obsežno zbirko športnih in starodobnih avtomobilov.

