Uradno je: v Slovenijo prihaja Disney+

Disney+, storitev pretočnih vsebin podjetja The Walt Disney Company, bo to poletje na voljo v 42 novih državah in na 11 novih ozemljih. Tako bo na voljo v večini Evrope, med drugim tudi v Sloveniji.

Platforma Disney+ uporabnikom omogoča pretakanje vsebin, ki jih producirajo Disney, Pixar, Marvel in National Geographic, obsega tudi vso produkcijo pod blagovno znamko Vojna zvezd, na izbranih mednarodnih trgih pa vključuje tudi novo blagovno znamko splošnih zabavnih vsebin Star, prek katere ponuja najnovejše iz 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX in Searchlight Pictures.

Storitev Disney+ je začela delovati novembra 2019, takrat v ZDA, Kanadi in na Nizozemskem, kmalu zatem še v Avstraliji, na Novi Zelandiji in v Portoriku, pozneje pa se je razširila še na vrsto drugih trgov, med njimi v del Evrope in Latinsko Ameriko. Do oktobra lani so imeli že prek sto milijonov uporabnikov po vsem svetu.

