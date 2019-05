Umrla je legendarna hollywoodska igralka Doris Day #video

Doris Day je bila ena od največjih hollywoodskih zvezd, ki je svojo kariero začela že daljnega leta 1939. Zaigrala je v več kot 30 filmih, vrhunec slave pa je doživela v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V svoji bogati karieri je delala z največjimi imena v svetu filma, med drugim z Alfredom Hitchcockom, Jamesom Stewartom, Clarkom Gablom, Rockom Hudsonom in Caryjem Grantom.

Posnela je vrsto ljubezenskih komedij, med katerimi je posebej znana Šepetanje na blazini (1959). Za vlogo v tem filmu si je prislužila tudi nominacijo za oskarja. Med znanimi filmi, v katerih je nastopila, so tudi Mož, ki je preveč vedel (1956), Pižama za dva (1961) in Ne pošiljaj mi rož (1964).

Ena od zadnjih iz zlate dobe Hollywooda

Poleg tega, da je bila cenjena igralka, je bila znana tudi po svojem neverjetnem glasu; svojo kariero je pravzaprav začela kot pevka na radiu.

Bila je ena od zadnjih igralk zlate dobe Hollywooda, v kateri so delovale tudi Elizabeth Taylor, Shirley Temple, Audrey Hepburn in Marilyn Monroe.

Doris maja 1955 Foto: Getty Images

Do konca življenja borka za živali

Zvezdnica je enako strast, če ne še večjo kot do petja in igranja, čutila do živali. Do konca življenja je bila zagrizena borka za njihove pravice in je posvojila številne živali. Ko se je ločevala od svojega četrtega moža Barryja Comdena, je ta dejal, da ji je bilo bolj mar za živali kot zanj. Svojo ljubezen do njih je izkazovala tudi tako, da je bila vegetarijanka.

Leta 1978 je ustanovila neprofitno organizacijo Doris Day Animal Foundation (DDAF), ki uspešno deluje še danes.

Doris je 3. aprila letos praznovala 97. rojstni dan, slavje pa je razvlekla na kar ves teden. Umrla je danes na svojem domu v Kaliforniji, obkrožena s prijatelji in družino. Vzrok njene smrti je bila pljučnica, čeprav je bila igralka prej za svoja leta v "odličnem fizičnem stanju", pišejo tuji mediji. Novico njeni smrti je sporočila njena organizacija DDAF.

