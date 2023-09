Umrl znani TV-igralec, čigar kariera je trajala več kot 40 let

Umrl je igralec David McCallum, ki je v 60. letih navduševal z vlogo ruskega agenta v seriji Mož iz agencije U.N.C.L.E. (The Man From U.N.C.L.E.), 40 let pozneje pa smo ga kot ekscentričnega patologa gledali v priljubljeni seriji Preiskovalci na delu: NCIS.

Na Škotskem rojeni McCallum je umrl v bolnišnici v New Yorku, imel je 90 let.

"Bil je nadarjen igralec in pisec, oboževali so ga po vsem svetu," so ob njegovi smrti sporočili iz TV-mreže CBS, "imel je neverjetno življenje, njegova zapuščina pa bo prek njegove družine ter neštetih filmskih in televizijskih posnetkov živela naprej."

