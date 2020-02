Umrl je legendarni igralec Kirk Douglas

Kirk Douglas se je rodil kot Issur Danielovitch 9. decembra 1916. Bil je sin judovskih staršev, ki sta se v ZDA preselila iz takratne carske Rusije. Družina je priimek pozneje spremenila v Demsky, Kirk pa je postal Isadore Demsky, oziroma krajše Izzy Demsky.

Pozneje je na pobudo prijatelja Mladena Georga Sekulovicha (pozneje bolj znanega kot Karl Malden, soigralec Douglasovega sina Michaela Douglasa v televizijski nanizanki Ulice San Francisca) preimenoval v Kirka Douglasa.

Čeprav je zaigral v številnih filmskih uspešnicah in bil trikrat nominiran za oskarja (Šampion, Mesto iluzij in Sla po življenju), pa je zlati kipec prejel šele za življenjsko delo in ne za posamično igralsko kreacijo.

Njegova igralska kariera je trajala več kot šestdeset let.

V filmu Sla po življenju je upodobil slikarja Vincenta van Gogha in bil za svojo igralsko kreacijo nominiran za oskarja:

Najbolj ga je zaznamovala vloga Spartaka iz istoimenskega filma iz leta 1960, zadnji film, ki ga je posnel, pa je bil televizijski film Umori v Empire State Buildingu (Empire State Building Murders). Na velikih platnih se je zadnjič pojavil leta 2004, ko je zaigral v filmu Iluzija (Illusion).

Skupaj je zaigral v več kot 90 filmih in televizijskih nanizankah.

Njegova najljubša vloga je bila vloga trmastega kavboja v filmu Osamljeni so pogumni (Lonely are the Brave) iz leta 1962, ki se noče priključiti sodobni družbi in zavrača sodobno tehnologijo.

Bil je tudi velik lomilec ženskih src. Kot se je večkrat pošalil, je bil žensk vajen, saj je odraščal s šestimi sestrami. Bil je dvakrat poročen (z drugo ženo Anne Buyends sta bila poročena kar 65 let), in je oče štirih otrok.

Po kapi je bolj cenil življenje:

Ena od prelomnic, ki je zaznamovala njegovo življenje, je bila kap, ki ga je prizadela leta 1996 in ga zaznamovala tudi fizično. Po tem se je bolj posvetil pisanju. Napisal je tudi knjigo Moja kap sreče, ki je izšla leta 2003. "Ne glede na vse slabe posledice kapi, mi je ta dala ogromno novih razlogov, da postanem hvaležen," se je spominjal v enem od številnih intervjujev.

Umrl je v krogu družine, star 103 leta. Pred tremi leti, ob svoji stoti obletnici, je dejal, da si nikoli ni mislil, da bo dočakal 100. let.