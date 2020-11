Umrl je človek v kostumu slovitega filmskega negativca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Prowse bo ljubiteljem sedme umetnosti najbolj ostal v spominu po vlogi negativca v črni obleki in maski Dartha Vaderja. Za vlogo so ga angažirali predvsem zaradi njegove telesne konstitucije, ki jo je dodatno okrepil s trdimi treningi dvigovanja uteži.

Čeprav Prowse v vlogi Vaderja nikoli ni razkril svoje prave podobe, - v edinem prizoru brez maske je igral Sebastian Shaw, globoki glas pa mu je posodil legendarni ameriški igralec James Earl Jones -, je bil v očeh ljubiteljev sage Star Wars prava ikona.

Vaderju je glas posodil James Earl Jones, čeprav je med snemanjem Prowse imel tudi govoreče dialoge:

O njegovem življenju pripoveduje dokumentarni film z naslovom I am your father (Jaz sem tvoj oče), po znameniti izjavi, ki so v seriji izgovarja Darth Vader.

Režiser Vojne zvezd George Lucas je Prowsa opazil v Kubrickovem filmu Peklenska pomaranča, k snemanju pa ga je povabil predvsem zaradi njegove mogočne postave. Prowse je bil med drugim tudi trener Christopherja Reeva, ko se je ta konec 70. let prejšnjega stoletja pripravljal na vlogo Supermana.

Zaradi spora s filmsko družbo LucasFilm, ki jo je ustanovil tvorec serije Star Wars, se ni smel udeleževati konvencij, na katerih so se zbirali oboževalci Vojne zvezd.

Dartha Vaderja je v filmih režiserja Georga Lucasa upodobilo kar pet igralcev.