V 81. letu starosti je umrl igralec Michael Lerner, ki je bil med drugim znan po vlogah Jacka Lipnicka v filmu Barton Fink bratov Coen in Fultona v filmu Elf z Willom Ferrellom. Novico je na družbenih omrežjih sporočil njegov nečak, igralec Sam Lerner, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Lerner je bil doma iz Brooklyna in je kariero začel z vlogo v televizijski seriji Dr. Kildare iz leta 1973. Zaslovel je z vlogo Jacka Lipnicka v komičnem trilerju Barton Fink iz leta 1991. Med soigralci so bili tudi John Turturro, John Goodman in Judy Davis. Za vlogo je bil leta 1992 nominiran za oskarja za najboljšo stransko moško vlogo.

Lerner je igral tudi v več drugih komedijah, pa tudi v akcijskih filmih Pobeg iz Absoloma in Godzilla.