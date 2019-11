Umrl hrvaški oskarjevec, ki je preživel Auschwitz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 88. letu se je poslovil znani hrvaški filmski producent, ki je v svoji karieri dobil kar dva oskarja - za filma Schindlerjev seznam in Gladiator.

Danes zjutraj je v Zagrebu umrl Branko Lustig, poročajo hrvaški mediji. Ta znani filmski producent je v svoji karieri zbral vrsto mednarodnih priznanj, med drugim tudi dva oskarja - za filma Schindlerjev seznam in Gladiator, pri katerih je sodeloval kot producent.

Lustig, ki se je leta 1932 rodil v Osijeku v judovski družini, je od blizu spoznal grozote holokavsta. Med drugo svetovno vojno je dve leti preživel v koncentracijskih taboriščih Auschwitz in Bergen-Belsen, v taboriščih po Evropi je umrla večina njegove družine - njegova babica je umrla v plinski celici, očeta so umorili v Čakovcu tik pred koncem vojne, njegova mati pa je bila med redkimi preživelimi.

Njegova zgodba iz Auschwitza je del navdiha za Schindlerjev seznam

Branko Lustig je pozneje pripovedoval, da je v Auschwitzu preživel zahvaljujoč oficirju nemške vojske, ki je prav tako kot on prihajal iz predmestja Osijeka in poznal njegovega očeta. Njegova zgodba o preživetju je bila tudi del navdiha za film Schindlerjev seznam, pri katerem je sodeloval kot producent in z njim leta 1994 dobil svojega prvega oskarja.

Lustig z režiserjem Stevenom Spielbergom (levo) in soproducentom Geraldom Molenom (v sredini), s katerimi je osvojil oskarja za Schindlerjev seznam. Foto: Reuters

Ob Gladiatorju, za katerega je leta 2001 dobil drugega oskarja, je Lustig kot producent sodeloval pri nastanku še vrste drugih hollywoodskih uspešnic, med drugim je sodeloval pri filmih Mirovnik, Hanibal in Sestreljeni črni jastreb. Leta 2013 se je po 25 letih življenja v ZDA vrnil na Hrvaško.

