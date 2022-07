Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je David Warner, prepoznavni britanski igralec, ki je ob gledališki ustvaril bogato televizijsko in filmsko kariero, je za BBC potrdila njegova družina. Umrl je za posledicami raka, imel je 80 let.

"Zadnjih 18 mesecev se je z diagnozo spoprijemal s svojo značilno gracioznostjo in ponosom," je za BBC sporočila njegova družina, "neizmerno ga bomo pogrešali ter se ga spominjali kot dobrosrčnega, radodarnega in sočutnega moža, partnerja in očeta. Njegova izredna zapuščina je mnogim zaznamovala življenje."

David Warner kot negativec Spicer Lovejoy v Titaniku Foto: Profimedia

Warner je sprva igral predvsem v gledališču, med drugim so ga razglasili za najboljšega Hamleta njegove generacije, nato pa je ustvaril vrsto prepoznavnih televizijskih in filmskih vlog. Igral je v več filmskih Zvezdnih stezah, v Slamnatih psih Sama Peckinpaha in tudi v Titaniku režiserja Jamesa Camerona.