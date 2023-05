V 79. letu je umrl avstrijski igralec Helmut Berger. Z legendarnim italijanskim režiserjem Luchinom Viscontijem, tudi dolgoletnim partnerjem, je posnel številne filme, v katerih je pogosto upodabljal samovšečne like. V šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja je veljal za zvezdo evropskega filma, pa tudi za seks simbol, ki je živel "la dolce vita".

V Viscontijevem filmu Ludwig je nastopil ob Romy Schneider, v Somraku bogov ob Dirku Bogardu, njegovi soigralci so bili tudi Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Burt Lancaster in Silvana Mangano.

V filmih, kot sta The Damned in Ludwig II, je Berger postal prepoznaven zaradi svojega osupljivega videza in očarljive prisotnosti na platnu, so zapisali v Deutsche Welle.

Med njegove najbolj znane filme spadajo še Vrt Finzi-Continijevih, Slika Doriana Graya in Gruppo di famiglia in un interno z bolj znanim angleškim naslovom Conversation piece. V stranski vlogi je zaigral tudi v tretjem delu Botra Francisa Forda Coppole.

Preziral je Hollywood

Berger se je vedno imel za evropskega igralca, ki je preziral in sovražil Hollywood, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Igralec, ki je izhajal iz družine hotelirjev, je pri 18 letih zapustil Avstrijo in se preselil v London. Ob priložnostih službah je obiskoval igralske tečaje. Nato se je preselil v Italijo, kjer se je učil jezika, nato v Rim, kjer je spoznal Viscontija.

Vplival je tudi na pop ikono Madonno, ta je med najpomembnejšimi vplivi na svoje delo navedla androginost likov, kot sta Berger in David Bowie.

Igralec, ki je umrl nekaj dni pred svojim 79. rojstnim dnevom, je živel divje življenje. Kot je povedal ob neki priložnosti, je imel tri življenja, in to v štirih jezikih.